Irene Capuano, spunta un anello di fidanzamento: l’ex volto di Uomini e Donne fa chiarezza (FOTO)

Durante uno dei consueti appuntamenti con il botta e risposta con i fan, Irene Capuano ha affrontato delle questioni parecchio intime, come ad esempio quella inerente un presunto anello di fidanzamento.

Un utente in particolare, infatti, ha domandato alla fanciulla che fine avesse fatto suddetto anello, dato che nelle ultime Instagram Stories non lo indossasse. A quel punto, allora, l’ex di Luigi Capuano ha fatto chiarezza.

Irene Capuano ha un nuovo fidanzato?

La storia tra Irene e Luigi è volta al termine da diversi mesi, ormai, tuttavia, sul web i due continuano a far molto parlare di sé. In un primo momento si era ipotizzato addirittura ad un ritorno di fiamma. In seguito, invece, guardando tra le IG Stories di Mastroianni, sono apparse anche delle frecciatine volte a chiarire che le minestre riscaldate non fossero mai andate bene.

Ad ogni modo, negli ultimi tempi si era fatta avanti l’idea che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potesse avere un nuovo fidanzato, ma non solo. Alcuni utenti hanno addirittura parlato di un presunto anello di fidanzamento indossato da Irene Capuano. Nell’apprendere la vicenda, allora, la ragazza ha deciso di intervenire e di spiegare come stessero realmente le cose. Nel caso specifico, la fanciulla ci ha tenuto a chiarire di non essere affatto fidanzata. (Continua dopo la foto)

L’ex corteggiatrice nega di avere un anello di fidanzamento

Con un bel po’ di ironica, l’ex di Luigi ha confessato che questa le risultasse davvero nuova. Non si spiega per quale ragione i fan abbiano pensato che fosse fidanzata e potesse addirittura essere in procinto di sposarsi. Irene Capuano, quindi, ha chiarito di no avere al dito nessun anello di fidanzamento, dato che nella sua vita non c’è nessun uomo. L’ultima storia risale allo scorso ottobre, ha chiarito ulteriormente la fanciulla.

Questo, dunque, dovrebbe mettere a tacere, in modo definitivo, tutti i rumors in merito ad un ipotetico flirt per la giovane. Per il momento, la ragazza si sta godendo le sue amicizie e la sua famiglia. Ad ogni modo, continua ad avere un ottimo rapporto con parte della famiglia del suo ex, come ad esempio con “Ciccio panza”, fratello di Luigi.