Pietro Delle Piane compagno di Antonella Elia è stato pesantemente ingiuriato

Accuse pesanti contro Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia ha detto che non tinge i capelli, ma vediamo cosa è successo

Di recente ci sono state tante polemiche nei confronti di Pietro delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. Ogni scusa è stata buona per attaccarlo, ma lui non si scompone e risponde a tono. Pare che a smuovere alcune critiche contro l’attore sia stato il settimanale ed ironica Novella 2000. Il giornale ha avanzato in passato delle accuse contro Pietro, alle quali lui ha risposto con battute ironiche.

Adesso invece sta smentendo molte delle cose che ha affermato in precedenza, come quella che Pietro non fosse un fidanzato all’altezza di Antonella Elia. E pare che molti lo pensavano, visto come hanno trattato l’attore. In alcune situazioni Pietro è stato anche snobbato e trattato con sufficienza, anche dai conduttori delle trasmissioni.

Novella 2000 fa dietro front su Pietro Delle Piane

Il fidanzato della Elia è stato fatto passare per un bugiardo e un farfallone, ma lui ha dato prova di non esserlo. Pietro Delle Piane ha dunque cercato di smentire il gossip, e ha anche detto di non tenere fede alla macchina della verità. Delle Piane vi si era sottoposto da Barbara D’Urso e le sue risposte non erano risultate reali.

Pietro ha quindi deciso di far capire a tutti che ama veramente Antonella Elia e ha voluto far vedere come stanno passando insieme la quarantena. La coppia sta trascorrendo i giorni di isolamento con tante risate e la passione che li contraddistingue. Visto come vanno d’amore e d’accordo anche Novella 2000 ha dovuto fare dietro front e credere alla buona fede di Pietro.

Delle Piane replica ad Alessi

Roberto Alessi, direttore della rivista, ha commentato dicendo che questa volta ha commesso un errore. Il giornalista ha detto che va bene, l’amore che prova per Antonella è vero, ma comunque la tinta che usa proprio non gli dona. Immediata la risposta di Delle Piane, che ha replicato dicendo che non si tinge i capelli.

Su Instagram l’attore ha risposto con una punta di ironia a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, e ha detto che si sbaglia di grosso. L’attore ha anche aggiunto che nell’articolo Alessi ha detto di aver sbagliato, ha chiesto scusa, ma non capisce certe cose. Pietro ha fatto riferimento al suo cognome e adesso anche alla tinta di capelli. Insomma, il fidanzato di Antonella vuole sapere come mai ci siano sempre delle cose da sistemare quando si parla di lui.