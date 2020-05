“Ti amo più di ogni cosa”: Carlotta Mantovan commossa, arriva la dichiarazione pubblica [FOTO]

Carlotta Mantovan torna attiva su Instagram

In questa settimana Carlotta Mantovan è stata particolarmente attiva su Instagram. La vedova di Fabrizio Frizzi, infatti, ha condiviso un paio di foto che ha commosso tutti coloro che la seguono sul social network. Alcuni giorni fa, ad esempio, la conduttrice di Tutta Salute ha mostrato la figlioletta Stella, ovviamente non in viso, ma solo la maglia che indossava.

Un capo nero con su stampato un mini unicorno. Nelle ultime ore, invece, in occasione della Festa della Mamma l’ex modella ha voluto mostrare il regalo ricevuto dalla persona più importate della sua vita. Di cosa si tratta?

Il regalo di Stella Frizzi alla madre

Nella mattinata di domenica 10 maggio 2020, in occasione della Festa della Mamma Carlotta Mantovan è tornata attiva sui social. Infatti, sul suo account Instagram che ha un grosso seguito ha condiviso una foto molto tenera. Nello specifico si tratta di un disegno realizzato dalla sua amata Stella Frizzi.

La bambina che ha ha quasi sette anni ha voluto fare un dono a colei che l’ha messa al mondo: “Mamma ti voglio bene e ti amo più di ogni cosa. Tanti auguri!”. Nel foglio sono presenti anche dei cuori di varie dimensioni. La vedova del conduttore de L’Eredità non ha scritto nessuna didascalia ma solo tre hashtag, eccoli: “#mylove #mylife #myall”. (Continua dopo il post)

Rita Dalla Chiesa menziona Carlotta Mantovan

Ovviamente l’iniziativa della piccola Stella Frizzi ha commosso tantissimo i follower di Carlotta Mantovan. Infatti in pochissimo tempo lo scatto è stato bombardato di mi piace e auguri per la Festa della Mamma. In settimana la conduttrice di Tutta Salute è stata menzionata dalla sua amica Rita Dalla Chiesa, ex moglie del compianto Fabrizio.

L’ex padrona di casa di Forum ha rivelato che tra le due c’è un bellissimo rapporto e in questo periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19 si sentono solo al telefono. La giornalista di Casoria, però, ha rivelato che ha desiderio di riabbracciare Stellina. Lo farà appena la situazione tornerà alla normalità.