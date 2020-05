Sabrina Ferilli chiamata dalla Polizia ad Amici Speciali, dietro il motivo c’è Maria De Filippi [VIDEO]

Sabrina Ferilli bloccata dalla Polizia

Come lo scorso venerdì, anche il 22 maggio è andato in onda il secondo appuntamento di Amici Speciali. Nei primi minuti della puntata è accaduto qualcosa di insolito e particolare. Nello specifico è accaduto un episodio che per qualche istante ha lasciato senza parole I pochi presenti nello studio 8 dell’Elios a Roma, ma anche i telespettatori da casa.

La protagonista della vicenda è stata Sabrina Ferilli, giudice del talent show di Canale 5. Ad inizio trasmissione, infatti, la nota professionista romana è stata fermata dietro al grande led. Senza sapere nulla, si dono avvicinati due finti poliziotti pronti a portarla in commissariato.

Maria De Filippi di prende gioco dell’attrice romana

Naturalmente si è trattato di uno scherzo organizzato dalla conduttrice e cara amica Maria De Filippi. Quest’ultima, infatti, ha provato quanto più possibile di rimanere con un atteggiamento serio per evitare fi essere sgamata dalla giudice di Amici Speciali. Prima di far entrare la giuria in studio, la padrona di casa ha fatto vedere al pubblico a casa un cartello con la seguente scritta: “La Ferilli sta per essere fintamente arrestata”.

Quando la moglie di Maurizio Costanzo ha chiamato i giurati, al momento dell’ingresso della Ferilli, l’attrice è rimasta nel backstage, insieme alla finta Polizia. Anche Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello, complici di Queen Mary, hanno fatto finta di non essere a conoscenza dello scherzo. Ma per quale ragione è stato messo in scena? (Continua dopo il video)

Lo scherzo crudele a Sabrina Ferilli

I finti poliziotti ha informato Sabrina Ferilli di doverla trasportare al più vicino commissariato, informandola di ciò che stava accadendo. Il motivo sembra essere legato al fatto che la professionista romana abbia dato la sua immagine per un portale web che vende prodotti per dimagrire. Merce che alla fine si è rivelata fasulli.

Nello stesso tempo la nota attrice si è difesa più volte affermando di non aver fatto nulla e di essere completamente all’oscuro di queste cose visto che non ha nessun canale social. A quel punto la conduttrice Maria De Filippi ha provato a stemperare la tensione e dato che la giurata c’è cascata in pieno, ha confessato alla diretta interessata che si trattasse di uno scherzo. Un momento esilarante che è diventato virale su internet.