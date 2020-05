“L’avevo abbandonata ma mi è andata di lusso…”: Sossio Aruta, la confessione su Ursula Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo ospiti a Uomini e Donne

La scorsa settimana, precisamente nell’appuntamento del venerdì, nello studio di Uomini e Donne si sono presentati due ospiti: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. In pratica l’ex calciatore del Cervia si è inginocchiato davanti alla sua compagna e, dandole l’anello, le ha chiesto di diventare sua moglie. Lo sportivo ha mantenuto la promessa che aveva fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4.

Nel frattempo, durante la sua ospitata nel dating show di Maria De Filippi, l’ex gieffino si è lasciato andare a delle confessioni davvero inattese. Quando era all’interno della casa di Cinecittà, Sossio ha sentito tanto la mancanza di Ursula e della loro piccola Bianca: “Ho pianto tantissimo e versato tante lacrime perché ho avvertito la mancanza di Ursula e della bambina. Mi sono portato a casa la bellissima risposta che sono pazzamente innamorato di questa donna“.

La confessione dell’ex cavaliere

Oltre a Sossio e Ursula, a Uomini e Donne era ospite anche Alfonso Signorini, in collegamento Skype dalla sua abitazione. Il conduttore del Grande Fratello Vip 4 si è detto dispiaciuto che Aruta sia entrato a metà percorso, eleggendolo uno dei protagonisti assoluti del reality show di Canale 5.

Seduto di fronte alla Bennardo, l’ex calciatore del Cervia parlando con Maria De Filippi ha rivissuto ancora i momenti trascorsi nell’appartamento più spiato d’Italia. Riferendosi all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, lo sportivo campano ha asserito: “Mi sono sentito in colpa per averla lasciata da sola in un momento importante. Ma lei è una donna forte, equilibrata”.

Le parole dell’ex dama

Ma il racconto di Sossio Aruta a Uomini e Donne non è terminato qui. Il 47enne, infatti, si è ritenuto molto fortunato, perché, uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, era cosciente che avrebbe trovato qualcuno che lo avrebbe abbracciato. Ursula Bennardo, invece, nel dating show Mediaset ha parlato delle lettere che il compagno le scriveva all’interno della casa di Cinecittà, missive che poi le ha donato una volta uscito dal reality: “Sembrava un bambino a cui gli si toglie la mamma”.

L’ex dama del Trono over, inoltre, ha confessato di aver temuto più volte che il padre di sua figlia Bianca avesse abbandonato Il Gf Vip, dicendo che lei è abbastanza forte da poter stare anche da sola. Infine l’ex cavaliere ha detto: “Volevo un Sossio Junior, ma lei non ne vuole sapere”.