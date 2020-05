“Senza neuroni, tale madre, tale figlia”: Jasmine Carrisi brutalmente offesa, il paragone con Loredana Lecciso [FOTO]

Jasmine Carrisi posta due nuove foto su Instagram

Nelle ultime ore Jasmine Carrisi è tornata attiva su Instagram condividendo un nuovo post contenenti un paio di foto. Degli scatti realizzati all’interno della sua stanza a Cellino San Marco. La 19enne appare in penombra perché con molta probabilità le immagini sino state scattate di sera. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso indossa una maglietta super scollata e in paio di pantaloncini bianchi.

Nella prima si tiene il capo mentre nella seconda è in ginocchio vicino ai cuscini. A corredo la seguente didascalia: “Baby restiamo in chill?”. Cosa vorrà dire? Per caso è la frase di una canzone? Resta il fatto che il contenuto è stato bersagliato dai soliti leoni da tastiera. (Continua dopo la foto)

La 19enne nel mirino dei leoni da tastiera

Chi segue Jasmine Carrisi sui social, sa perfettamente che la 19enne è spesso bersaglio degli haters. In occasione del nuovo post quest’ultimi si sono rifatti vivi criticandola aspramente. Nello specifico, un detrattore in particolare le ha scritto di essere con pochi neuroni nel cervello e di essere tale e quale alla madre Loredana Lecciso.

Parole abbastanza forti che non dovrebbero essere dette nemmeno al peggior nemico, ancor meno ad una ragazza di quell’età. La primogenita di Al Bano e l’ex soubrette salentina spesso è finita al centro delle polemiche per presunti ritocchini estetici. Infatti, in tanti l’hanno accusata di essere ricorsa a dei chirurghi, in particolare a suo zio che vive a Pavia, per farsi rifare le labbra. (Continua dopo il post)

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo una coppia

Nel frattempo la bella Jasmine e il fratello Bido Carrisi si godono la ritrovata sintonia in famiglia. Ricordiamo, infatti, che i loro genitori sono tornati insieme dopo una lunga crisi. Un paio di settimane fa, attraverso una lunga intervista ad un noto magazine, Al Bano ha confidato di aver ritrovato l’amore in Loredana Lecciso.

A distanza di giorni anche quest’ultima ha confermato tutto. I quattro vivono felicemente nella tenuta di Cellino San Marco, la stessa dove al momento è presente anche la cantante statunitense Romina Power.