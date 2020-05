“Con Lorella Cuccarini abbiamo fatto una scelta…”: Alberto Matano vuota il sacco

Alberto Matano parla della collega e della loro scelta

Negli ultimi due mesi Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno dovuto raccontare delle storie e delle notizie molto dure a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. I due professionisti hanno informato il pubblico di Rai Uno grazie allo storico contenitore La vita in diretta.

C’è da dire che per l’ex volto del Tg1 è stata la sua prima esperienza alla conduzione di un format che non è solo giornalistico ma anche di spettacolo. Nel nuovo numero del magazine Telpiù è contenuta una lunga intervista al giornalista calabrese.

Quest’ultimo ha rivelato ai lettori di come lui e la sua collega abbiano fatto una scelta ben precisa. “Il pubblico ha apprezzato i toni sobri, mai urlati che io e Lorella abbiamo scelto anche quando dovevamo occuparci di cronaca nera”, ha confidato il 47enne. Quindi il professionista ne ha approfittato per smentire le voci di presunti attriti con la Cuccarini. Infatti l’uomo ha speso delle parole al miele per lei: “E’ una persona per bene e rispettosa: una professionista a tutto tondo”.

Il grande desiderio del giornalista calabrese

Intervistata dal periodico Telepiù, Alberto Matano ha parlato del difficile compito che la Rai ha affidato a lui e alla collega Lorella Cuccarini alla conduzione de La vita in diretta. “Dobbiamo accompagnare le persone nella nuova vita che avremo”, ha affermato l’ex mezzo busto del Tg1.

Ovviamente quest’ultimo come tutti gli italiani aspettano con impazienza che la situazione torni alla normalità e si riprendano le vecchie abitudini. Le cose che prima snobbavamo, come ad esempio prendere un caffè al bar oppure usufruire dei mezzi pubblici.

Alberto Matano e le misure di prevenzione prese dalla Rai

Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista del settimanale Telepiù, Alberto Matano ha reso note le precauzioni che ha preso la tv di Stato per reagire all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. “Gel disinfettanti all’ingresso, accessi regolati negli ascensori e al bar, riduzione del pubblico in studio e degli ospiti”, ha confidato il giornalista originario di Catanzaro.