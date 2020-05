Paura per Sara Affi Fella durante la gravidanza: “Tutta la giornata a letto…” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, ieri ha vissuto dei momenti di paura dato che non è stata molto bene. Tutti i fan sanno che la ragazza è in dolce attesa e convive felicemente con il suo compagno, il calciatore Francesco Fedato.

Nelle ultime ore, però, ha accusato un malore che l’ha costretta a rimanere tutta la giornata al letto. La fanciulla ha deciso di condividere anche questo momento poco piacevole con tutti i suoi fan.

Sara svela su Instagram la grande paura

In queste ore, Sara Affi Fella ha manifestato sui social la sua paura per il brutto episodio verificatosi ieri. La ragazza ha ammesso di aver trascorso una pessima giornata, ma non è voluta entrare molto nel merito della vicenda, sta di fatto che si è semplicemente limitata a dire di essere rimasta bloccata a letto. Nell’immagine in questione, Sara ha messo in bella mostra il suo pancino gonfio mentre con una mano si accarezza il ventre.

A corredo dell'immagine, ha aggiunto il dettaglio inerente il malore e la necessità di trascorrere dei momenti a riposo. Ad ogni modo, subito dopo ha tranquillizzato i suoi fan dicendo di essere ripresa e di necessitare solo delle coccole da parte del suo uomo. Dopo aver rassicurato i suoi follower, la Affi fella ha pubblicato il regalo ricevuto questa mattina dal suo compagno.

La Affi Fella e la storia con Francesco

Nella clip in questione, infatti, è presente un mazzo di fiori comprato da Francesco per la sua Sara in onore della festa della mamma. Dopo la grande paura, dunque, la giovane si è finalmente ripresa ed è tornata alla sua vita di sempre. Ricordiamo che l’ex tronista ha scoperto di essere in dolce attesa in un modo alquanto inatteso.

I due, infatti, non avevano preventivato di fare un figlio in questo momento, sta di fatto che la Affi Fella rimase parecchio spiazzata dalla notizia. Ad ogni modo, entrambi ci hanno messo poco a comprendere l’accaduto e a gioire della splendida notizia. Subito, infatti, sono andati a convivere ed hanno cominciato a muovere i primi passi verso un roseo futuro.