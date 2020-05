Ida Platano stremata su Instagram, “Sto facendo di tutto…”

Ida Platano è tra le partecipanti più note di Uomini e Donne. La dama del trono over, infatti, ha fatto trepidare per mesi e mesi i fans della trasmissione per il suo rapporto turbolento con Riccardo Guarnieri. Dopo una serie quasi infinita di tira e molla, proposte di matrimonio e passi indietro, i due hanno trascorso la quarantena insieme a casa della Platano, a Brescia, dove Riccardo si era trasferito per un breve periodo.

Vacanza che, dunque, si è dovuta prolungare a causa del lockdown imposto dall’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Adesso che tutto si è un po’ tranquillizzato, Riccardo ha deciso di ritornare in Puglia per riprendere il lavoro e si è, quindi, allontanato dalla compagna e dal figlio di lei, Samuele.

Ida Platano, la compagnia social

Dal momento che lei non può ancora tornare alla sua attività (quella di parrucchiera ed hair stylist), Ida Platano sta rimanendo ancora a casa con il figlio. La donna, però, non ha mai abbandonato i suoi followers sui social e così come faceva nelle scorse settimane ha continuato a tenersi in contatto con loro. Nelle ultime ore, in particolare, la donna ha deciso di sfogarsi su Instagram postando un consiglio a tutti coloro che la seguono.

“Le nostre abitudini sono un po’ cambiate, dobbiamo cercare di tornare alle nostre abitudini come orari, come alimentazione, io sto facendo di tutto, infatti sto bevendo tantissimo”. La voglia di normalità, naturalmente, è tanta ma bisogna cercare di riconquistarla piano piano. Tornare alla vita di sempre non sarà facile e, di certo, non sarà un percorso breve. Farlo nella maniera migliore e senza perdere il sorriso è fondamentale.

Ida e Riccardo, a gonfie vele

Le ultime apparizioni di Ida Platano e Riccardo Guarnieri in televisione risalgono ad un paio di giorni fa. Durante la messa in onda del format “intermedio” di Uomini e Donne, infatti, la coppia ha partecipato, via Skype, alle puntate in cui Gemma Galgani chattava con i suoi corteggiatori. In video sono apparsi davvero sereni e molto complici facendo tirare ai fans un ulteriore sospiro di sollievo.

Adesso, come detto, Ida è da sola a casa con il figlio. Riccardo ha dovuto, infatti, riprendere il lavoro e tornare, quindi, in Puglia, a Taranto. In base a quanto si vocifera, comunque, una convivenza seria potrebbe essere vicina così come il tanto palesato matrimonio. Ad emergenza finita saranno fiori d’arancio?