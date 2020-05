Paolo Ciavarro confessa, “Per Clizia provo cose che..”

Paolo Ciavarro è stato, senza alcun dubbio, tra i principali protagonisti del Grande Fratello VIP. Ha sfiorato, infatti, la vittoria alla quarta edizione del reality conclusosi appena un mese fa piazzandosi al secondo posto. Il giovane romano, però, non è rimasto deluso dalla mancata vittoria dal momento che ha sempre ritenuto di aver vinto più di chiunque altro.

La sua vittoria al GF VIP, infatti, corrisponde all’aver incontrato l’amore. Paolo Ciavarro, infatti, si è perdutamente innamorata dell’influencer siciliana Clizia Incorvaia con la quale ha dei bellissimi progetti futuri. Un amore, il suo, davvero molto profondo del quale ha parlato recentemente in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Cos’ha raccontato? Vediamolo nel dettaglio.

Paolo Ciavarro, un amore tanto grande

Paolo Ciavarro è riuscito in una missione che, molto spesso, non riesce a chi entra nella casa del GF VIP. Il 28enne romano, infatti, si è fatto voler bene, grazie al suo garbo e alla sua dolcezza, sia dentro che fuori dalla casa più spiata d’Italia. Caratteristiche che non sono passate inosservate alla bella Clizia che, dopo un mese di convivenza, si è lasciata andare all’amore e ha dato il via a questa bellissima storia.

Un amore profondo e vero quello che lega Paolo e Clizia. Un amore fatto, per il momento, di ricordi dei momenti insieme, di tante telefonate e di videochiamate. Un amore che entrambi non vedono l’ora di consolidare e di vivere come fanno tutti i fidanzati. Entrambi hanno svelato di attendere con ansia la fine delle restrizioni per potersi finalmente rivedere. L’influencer siciliana ha addirittura svelata che lei e Paolo hanno una voglia matta di poter fare l’amore.

Voglia di futuro

Le parole di Paolo Ciavarro nei confronti di una situazione sentimentale ricca di emozioni ma bisognosa di completezza, appaiono molto chiare. “Faccio progetti seri con Clizia, mi fido del mio istinto e confido molto in questo amore. Per Clizia provo cose che non avevo mai provato prima nella mia vita. Pensare a tutti i momenti insieme mi emoziona. Penso al primo bacio nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip e poi mi commuovo ancora“.

Le confessioni proseguono “Mi sono buttato con tutto me stesso in questa storia e al momento posso dirle che voglio il massimo. Una famiglia con lei? Ora risponderei di sì..”. Un rapporto speciale che parte su buone basi. Cosa accadrà sarà l’immediato futuro a dircelo!