Frullato allo sperma contro il covid: donna inglese si “rinforza” così

Una donna, madre di due figli ritiene che bere frullato allo sperma possa aiutare a rafforzare il suo sistema immunitario e a prevenire il coronavirus. Tracy Kiss, 32 anni, afferma che non si ammala di raffreddore o influenza da tre anni grazie a questa sua abitudine.

Frullato allo sperma: il fidanzato le dona il seme

Tracy prepara il frullato allo sperma usando le donazioni del suo ragazzo e prende questo beverone tre volte alla settimana. La donna che di mestiere fa la personal trainer, ed è originaria di Aylesbury, ha dichiarato: “Ho trovato un metodo alternativo gratuito e vegano per potenziare il sistema immunitario. Non sempre sai cosa c’è nella medicina farmaceutica: è molto meglio che il corpo beva qualcosa che non contiene sostanze chimiche”.

Tracy paragona il bere seme maschile al classico allattamento al seno: in entrambi i casi si forniscono i nutrienti di cui un corpo ha bisogno. Certo non è cosa per tutti ma è pieno di vitamine e la personal trainer sostiene di non aver avuto raffreddore o influenza da quando ha cominciato a berlo nel 2017. Spesso addirittura lo utilizza in viso per schiarirsi la pelle.

Il parere dei medici

Un simile rimedio non è stato verificato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il SSN e il governo del Regno Unito consigliano alle persone di rimanere a casa per evitare di contrarre il virus. Ma per Tracy non è così. La ragazza è convinta che sia meglio consumare lo sperma il più possibile, e soprattutto dopo poche ore dalla produzione da parte dell’uomo, per ottenere il maggior numero di nutrienti e benefici. Tuttavia lei sostiene di esser costretta a conservarne una certa quantità nel congelatore in una vaschetta del cubo di ghiaccio dal momento che vive una relazione a distanza.

Rafforzare il sistema immunitario con lo sperma: sarà vero?

In pratica per migliorarne il gusto lo aggiunge in un frullato con bacche fresche e banane. Ormai sta osservando rigorosamente questa abitudine per un motivo di salute. Tracy ritiene che il consumo di seme prevenga il coronavirus. Al contempo bisogna condurre uno stile di vita attivo e sano. Rafforzando in qualunque modo il proprio sistema immunitario.

Per la personal trainer: “I frullati non sono diversi dal bere miele e acqua di limone quando hai mal di gola. È solo un altro rimedio naturale ma completamente gratuito. Non devi avere un partner, potresti semplicemente chiedere a un amico maschio che è sano. La maggior parte delle persone pensa che io stia scherzando perché sembra raccapricciante come idea. Anche perché affronto con naturalezza un argomento tabù. Ma assicuro che non sono pazza”.