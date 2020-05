Incidente in diretta a Domenica In, Romina Power: cameraman si fa male, Mara Venier preoccupata

Un tecnico si fa male al ginocchio

L’appuntamento del 10 maggio 2020 di Domenica In è stato interamente dedicato alla Festa della Mamma. Dopo essere entrata bella casa in montagna di Antonella Clerici, la conduttrice Mara Venier si è collegata con Romina Power La sua cara amica da un paio di mesi si trova a Cellino San Marco perché è impossibilitata a raggiungere la California. Ma come ogni settimana anche stavolta ci sono stati alcuni problemini tecnici.

In primis il collegamento è iniziato con l’ex moglie di Al Bano che guardava di profilo invece di osservare la telecamera di fronte a lei. A quel punto la professionista veneziana ha richiamato gli operatori per sistemare il tutto. Subito dopo, però, è accaduto un altro imprevisto In poche parole il cameraman è inciampato in un filo sbattendo il ginocchio.

Yari Carrisi fa saltare il collegamento

Con la simpatia che la contraddistingue, Mara Venier ha chiesto a Romina Power di mostrare l’operatore Rai che si è fatto male. A quel punto la conduttrice di Domenica In è apparsa un po’ preoccupata ma nello stesso tempo non smetteva di ridere. Al tecnico è stato dato del ghiaccio e, a differenza della regia di Roma che gli aveva detto di spostarsi perché si vedeva la sua sagoma riflessa, zia Mara lo ha fatto rimanere lì.

Poi l’ex moglie di Al Bano ha confidato di stare nella casa del figlio Yari ma di avere la sua privacy perché l’abitazione offre molte stanze. E a proposito del secondogenito, anche quest’ultimo è inciampato nel filo facendo cadere il collegamento alla madre. Poi la statunitense ha raccontato di aver approfittato di questa quarantena per meditare e pensare al passato.

La poesia di Cristel Carrisi dedicata alla madre

Successivamente Mara Venier ha chiesto alla regia di Domenica In di riproporre un filmato che mostra l’ospitata di Romina Power nel 2019. In pratica si vede la sua ostetrica che arriva in studio e la statunitense sorpresa perché la credeva morta.

Inoltre, la conduttrice veneziana si è collegata con Cristel Carrisi che era a casa sua a Zagabria. La terzogenita ha scritto una poesia per la madre in occasione della sua festa, facendola emozionare in diretta.