“Siete degli avvoltoi…”: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella bufera, il motivo [FOTO]

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nel mirino per le mascherine

A giro di pochi giorni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono finiti di nuovo nella bufera. Per quale motivo? Il popolo del web ha accusato la modella argentina e l’ex ciclista trentino di essere degli avvoltoi perché sponsorizzano su Instagram un brand di mascherine protettive. In pratica, stando a molti loro follower questo dispositivo è diventato una vera e propria moda e non una necessità per proteggersi dal virus Covid-19.

La coppia che si è formata tre anni fa all’interno del Grande Fratello Vip sono al centro delle polemiche. Oltre a fare pubblicità sui loro rispettivi profili social, i quali hanno un grosso seguito, ma hanno anche collaborato con un’azienda a realizzare le mascherine.

La coppia pubblicizza dei dispositivi su Instagram

Osservando gli account Instagram di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è possibile vedere che ci sono delle sponsorizzazioni di mascherine protettive sia per uomo che per donna. “L’idea è nata dal nostro desiderio di continuare a rivolgere un sorriso alle persone che incontriamo per strada”, hanno scritto la coppia.

Una frase a corredo di uno scatto che li mostra vicini, quasi a scambiarsi un bacio ma protetti dal dispositivo. A quanto pare quest’ultimo sono realizzate da un marchi made in Italy e ha chiesto ai due fidanzati di farli conoscere al loro pubblico social. (Continua dopo il post)

Cecilia e Ignazio accusati di lucrare sulle mascherine protettive

C’è da sottolineare che parte delle vendite di tali mascherine protettive verranno date in beneficenza alla Caritas. Nonostante questo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati travolti dalle polemiche da parte del popolo del web.

Per quest’ultimi la coppia starebbe approfittando dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 per fare business. Un’idea non per. Aiutare gli altri ma solo per guadagnare di più, è questa una delle tante accuse apparse su Instagram. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati? Al momento i due vivono tranquilli a Trento, nell’azienda vinicola dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.