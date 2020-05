Ursula Bennardo UeD sotto accusa lei risponde agli attacchi così

Accusata di essersi rifatta labbra e zigomi, Ursula Bennardo risponde agli attacchi ridendo, scopriamo cosa è successo

Sempre al centro dell’attenzione per un conto o per un altro, Ursula Bennardo ha ricevuto un nuovo attacco. Ma prima di capire di cosa si tratta diciamo subito che l’ex dama del Trono Over ha ricevuto da qualche giorno la proposta di matrimonio. Ovviamente a farla è stato il suo Sossio e perfino in diretta tv, proprio come aveva promesso.

L’emozione della Bennardo è stata indescrivibile e l’ha ripagata di tutto il tempo che è stata lontana da Aruta. Ursula è stata infatti sola per tutto il tempo che Sossio è stato dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’ex cavaliere ha messo alla prova anche la sua dama, e non solo lui stesso.

Ursula Bennardo accusata di aver rifatto labbra e zigomi

Ma attorno ad Ursula girano anche altri gossip, e non si parla solo del matrimonio. Infatti, da qualche tempo gira una voce che la Bennardo si sia rifatta labbra e zigomi. I pettegoli non mancano mai e hanno guardato bene l’ex dama, arrivando ad accusarla di essere ricorsa al bisturi. Non è certo se lo abbia fatto o meno, tuttavia la stessa Ursula ha smentito le voci insistenti proprio qualche mese fa.

La Bennardo ha detto infatti che era ingrassata un poco dopo la nascita di Bianca e che non era vero che si era rifatta. Ma stando a quanto dicono alcuni utenti la sua forma è troppo perfetta e ci sono dubbi che sia ricorsa alla chirurgia estetica. In effetti la Bennardo ha una forma smagliante e i pettegolezzi sul suo conto non si placano.

La Bennardo reagisce agli attacchi con una bella risata

Nonostante Ursula avesse smentito le voci su eventuali ritocchi sul fisico, il gossip non si è+ fermato. Non contenti di quanto detto dalla futura moglie di Sossio l’hanno accusata di aver ritoccato labbra e zigomi. A far venire il dubbio sui ritocchi è stato il modo di parlare di Ursula in tv e su Instagram. Secondo alcuni utenti la donna ha parlato diversamente dal solito.

Pare che la Bennardo facesse fatica a parlare e così alcuni hanno pensato che si fosse ritoccata le labbra. Ma invece qualcun altro ha capito che si trattava di un apparecchio per i denti e infatti si è accorto che Ursula lo portava. Ma la Bennardo ha reagito con una bella risata!