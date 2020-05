Lite tra Barbara D’Urso e Paolo Brosio, lui parla al cellulare mentre è in diretta, lei sbotta: “Non è corretto”

Nel corso della puntata di Live, non è la D’Urso, di domenica 10 maggio, è avvenuto un increscioso disguido tra Barbara D’Urso e Paolo Brosio. Quest’ultimo è stato chiamato in studio per commentare le recenti disposizioni governative in materia di COVID-19.

In particolar modo, il protagonista ha manifestato il suo fortissimo dissenso in merito alla decisione di chiudere le Chiese ed impedire ai fedeli di praticare la loro religione. Di lì a poco, però, la situazione è degenerata ed in studio è scoppiato il caos.

Paolo Brosio manca di rispetto alla D’Urso

Barbara D’Urso ha avuto un disguido con Paolo Brosio a causa di un suo comportamento reputato errato dalla conduttrice. L’ospite ha spiegato di essere molto contrario alla scelta di impedite i riti religiosi. Secondo il suo punto di vista questo è un forte limite per i Cristiani, dato che per mesi sono stati costretti ad allontanarsi dal praticare il proprio culto. Brosio, però, si è infervorato così tanto al punto da essere zittito dalla padrona di casa.

La conduttrice, nel frattempo, è passata ad interrogare altri ospiti, i quali si sono mostrati parecchio distanti dalla versione del giornalista. Quando la presentatrice, allora, è tornata a richiamare l’attenzione su Paolo, ha trovato quest’ultimo intento a mandare dei messaggi attraverso il suo cellulare. Questo gesto ha fatto perdere le staffe a Lady Cologno che non gli ha risparmiato una bella ramanzina.

Barbara sbotta contro il suo ospite

Una volta resasi conto del fatto che il suo ospite fosse impegnato in tutt’altro, la conduttrice lo ha richiamato all’ordine. Barbara D’Urso ha detto a Paolo Brosio di essere fortemente scorretto nei suoi confronti. Risulta impensabile, a suo avviso, che un ospite si prenda la briga di parlare al cellulare mentre è in diretta televisiva. A quel punto, però, lo scrittore ha detto di avere una necessità impellente che lo ha spinto ad agire in quel modo.

Il protagonista ha detto di essere molto preoccupato per sua madre 99enne. La signora, infatti, era a casa durante il collegamento e Brosio era preoccupato per le sue condizioni di salute. Tale spiegazione, però, non ha affatto placato la rabbia della presentatrice, la quale ha continuato a mostrarsi parecchio ostile verso Paolo.