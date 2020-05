Anna Tatangelo ha tradito Gigi D’Alessio? Il cantante napoletano vuota il sacco

La separazione di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Nonostante siano passati alcuni mesi si continua a parlare della separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. I due artisti, infatti, continuano a riempire siti e giornali di cronaca rosa. Al momento non si conosce la ragione della rottura anche se di recente è iniziata a circolare un’indiscrezione.

In pratica la cantane di Sora avrebbe lasciato il collega perché quest’ultimo non voleva convolare a nozze in chiesa. Lei essendo cattolica ci è rimasta male, mentre il napoletano sarebbe ancora sposato con la sua ex. La scorsa settimana il professionista partenopeo è stato ospite Da noi…A ruota libera facendo delle confessioni molto importanti.

Anna da tradito Gigi? D’Alessio fa intendere che parla di amici

Intervistato via Skype da Francesca Fialdini, Gigi D’Alessio si è confessato a 360 gradi parlando di lavoro e vita privata. “Io mi ritengo un individuo molto generoso e uno che dà tutto sé stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito“, ha iniziato così il cantautore napoletano, a chi si è riferito?

Naturalmente in tanti hanno sospettato che il 57enne parlava della sua storia d’amore naufragata con la collega Anna Tatangelo, da cui ha avuto il figlio Andrea che ha dieci anni. Ma è davvero così? A quanto pare il Gigi nazionale non si riferiva a lei ma sembra proprio a qualcuno cui riteneva un vero amico.

La frecciata velenosa contro la sua ex?

Nel corso della lunga chiacchierata con la padrona di casa di Da noi…A ruota libera, Gigi D’Alessio ha confidato anche: “Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose“.

In pratica l’artista ha raccontato diverse cose della sua vita ma senza menzionare nessuno, quindi è difficile capire a chi sono rivolte tali parole. Altri, invece, hanno letto nel suo discorso come una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti della frusinate Anna Tatangelo. Nel frattempo lei continua rimanere in silenzio nel suo appartamento romano col figlio Andrea.