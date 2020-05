Dramma Romina Power, il tumore della sorella Taryn: una rara forma di cancro

Romina Power e la divertente ospitata a Domenica In di Mara Venier

Romina Power è stata ospite a Domenica In di Mara Venier. Un’intervista a distanza con non pochi problemi tecnici che hanno divertito moltissimo le due donne ma anche il pubblico da casa. Da due mesi ospite a Cellino San Marco, l’ex di Al Bano ha parlato della Festa della mamma e ovviamente dei suoi figli.

Tra i vari filmati mostrati dal contenitore di Rai Uno, anche quelli riguardati la sorella Taryn. Quest’ultima diversi anni fa si era ammalata di cancro. In un’intervista realizzata un po’ di tempo addietro, la cantante statunitense rivelò: “Quando l’ho saputo, mia sorella mi ha spinto ad andare in ospedale!”.

Taryn Power e il tumore al seno

Successivamente la sorella di Romina Power, Taryn rilasciò una lunga intervista ad un noto portale parlando del suo calvario. La donna disse che aveva scelto di curare la sua malattia, una forma rara di cancro al seno, con la medicina occidentale.

Ma anche con quella tradizionale degli indiani d’America. La Power sentiva di aver bisogno anche di una via naturale, e poi si è chiesta se le cerimonie indiane abbiano avuto qualche effetto sulla sua salute.

Romina e Taryn Power unite per superare il brutto momento

Romina e Taryn Power sono state sempre molto legate tra di loro. Infatti le due sorelle hanno cercato di superare il periodo terribile causato dalla malattia attraverso l’unione della famiglia. Ricordiamo che la madre è venuta a mancare un po’ di anni fa per colpa di un brutto male. Per la cantante statunitense la vita non è stata rose e fiori.

Infatti nel 1993 è iniziato il suo calvario con la sparizione misteriosa della primogenita Ylenia Carrisi. Successivamente è arrivata la separazione dopo trent’anni di matrimonio da Al Bano e subito dopo ha lasciato l’Italia e raggiungere la sorella che si trovava in un momento di grande difficoltà. Negli anni si è detto che tale viaggio fu causa della divisione della storica coppia.