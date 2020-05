Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto genitori: ‘voglio un figlio da lei…’

Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno fatto innamorare migliaia di fan di Uomini e donne. La loro storia d’amore ha colpito tutti di dal primo momento e dopo varie discussioni la coppia è riuscita a trovare il proprio equilibrio. E’ ormai quasi un anno che la bella napoletana e il modello vivono insieme e pare che abbiano in procinto grandi progetti.

La quarantena, infatti, ha avuto un effetto positivo sul loro rapporto. Dopo due mesi di isolamento e di convivenza, oggi progetta di convolare a nozze e di mettere su famiglia con un bambino.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella pronti alle nozze

Andrea Dal Corso ha lasciato la sua Teresa senza parole con una vera e propria dichiarazione d’amore. Il giovane lo ha confessato in un’intervista intima rilasciata al periodico “Mio“. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, sta per festeggiare un anno di fidanzamento dopo “scelta” un pò difficile. A quanto pare in pochissimo tempo, entrambi hanno capito di essere follemente innamorati e sono pronti per un grande passo.

A parlare apertamente dei loro progetti di vita è stato lo stesso fidanzato di Teresa Langella alla rivista “Mio”. “Un figlio e un matrimonio sono nei nostri piani. Quando due persone sono innamorate e hanno intenzione di stare insieme, un figlio e il matrimonio sono il coronamento di un sogno”. La notizia, ovviamente, ha reso felice i tantissimi fan della coppia che ormai da tempo non aspettano altro. Anzi, in tanti si sono chiesti se la bella napoletana non fosse già in attesa di un piccolo pargoletto.

Il desiderio di un figlio

Il desideri odi avere un bambino è maturato anche grazie alla convivenza forzata che Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono trovati ad affrontare. Infatti, l’influencer milanese si trovava a Roma a casa della sua fidanzata e il Covid-19 lo ha bloccato nella capitale per circa due mesi.

I rumors su una presunta gravidanza di Teresa nelle ultime settimane sono sempre più insistenti ma ad oggi non è mai arrivata nessuna conferma.L’ex corteggiatore di uomini e Donne ha svelato di nutrire un profondo desiderio di paternità ed è sicuro che la sua compagna possa essere la madre giusta per i suoi bambini.