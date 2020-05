Avete mai visto l’ex marito (secondo) di Antonella Clerici? Con Sergio Cossa è durata solo 3 anni [FOTO]

Antonella Clerici è stata sposata ben due volte

La puntata del 10 maggio di Domenica In è iniziata con l’ospitata, ovviamente a distanza, di Antonella Clerici. La professionista Rai da tre anni vive in una villa ad Arquata Viva con il compagno Vittorio Garrone e Maelle che è diventata una bellissima ragazzina. Parlando con Mara Venier, il petroliere ha rivelato di essere geloso della sua donna, per questo motivo vuole sapere pochissimo dei suoi precedenti amori.

Ricordiamo che l’ex padrona di casa de La prova del cuoco è stata sposata ben due volte, ma entrambe finite male. Il primo matrimonio con Pino Motta, successivamente Sergio Cossa che è molto simile alla star hollywoodiana Richard Gere.

Chi è Sergio Cossa?

Antonella Clerici e Sergio Cossa sono convolati a nozze nel 2000, ma la loro relazione sentimentale è durata solamente tre anni. Lui è un produttore musicale ma anche cuoco. Per diversi anni ha corteggiato l’ex conduttrice del cooking show La prova del cuoco.

Infatti, al loro primo incontro, l’uomo è riuscita a conquistarla preparandole davanti una sua pietanza preferita, ovvero un risotto agli asparagi. I due si sono sposati a Manhattan alla presenza di pochissimi intimi. Come accennato prima, Cossa sembra la sosia italiana di Richard Gere. (Continua dopo le foto)

Antonella Clerici parla del suo ex marito

La loro storia d’amore è durata pochissimi anni e di conseguenza anche la separazione. C’è da sottolineare che i due già da tempo non convivevano più insieme. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, Antonella Clerici parlando del suo matrimonio naufragato con Segio Cossa, disse: “Da lui avrei voluto più comprensione in certi momenti. I motivi per cui finisce un amore non sono mai definiti. Ma ho avuto il privilegio di aver vissuto un grande amore”.

Inoltre l’ex presentatrice di Ti lascio una canzone ha un buon ricordo di quei tempi, infatti anche se un amore finisce non vuol dire che deve essere dimenticato. Una vita abbastanza movimentata per la professionista Rai, infatti dopo ha conosciuto Eddy Martens da cui è nata la figlia Maelle e da circa tre anni sta insieme all’imprenditore Vittorio Garrone.