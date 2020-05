Elettra Lamborghini adolescente, sui social spunta foto dal passato: non è cambiato nulla

Elettra Lamborghini incontra i sui familiari e i cagnolini

Dopo due mesi di isolamento domiciliare insieme alla fidanzato, finalmente Elettra Lamborghini è riuscita a rivere la famiglia e i i suoi adorati cani. Ovviamente dopo l’incontro a distanza, la ricca ereditiera è tornata nella sua abitazione con Afrojack.

Prima di rivedere le persone care, però, l’ex giudice di The Voice of Italy ha tirato fuori dal garage la sua auto fucsia per darle una giusta lavata. Ovviamente la ragazza ha documentato il tutto con una serie di clip realizzati col cellulare e successivamente ha postato tra le Stories di Instagram.

Nel filmato in questione vediamo la cantante con addosso un paio di leggings leopardati e una maglia a righine annodata in vita. Un contenuto che ha divertito moltissimo i suoi numerosi seguaci, oltre cinque milioni. Attraverso i social la Lamborghini mostra al popolo del web il suo quotidiano, un modo per sentirsi meno sola.

Dall’archivio spuntano delle foto della sua adolescenza

Di recente, Elettra Lamborghini ha iniziato a spulciare tra i vecchi ricordi e ha trovato qualcosa di davvero inedito. In pratica la ricca ereditiera ha mostrato ai follower degli scatti di quando era adolescente. In una foto in particolare era abbracciata al fidanzato dell’epoca.

Per questione di privacy, l’ex giudice di The Voice of Italy ha messo il suo dito sul volto del ragazzo. Nell’immagine in questione la Lamborghini indossava una canotta bordeaux con una scollatura vertiginosa mettendo in evidenza il décolleté ancora naturale. Come lei stessa ha riportato sulla Storia, lei aveva circa 16-17 anni. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Elettra Lamborghini è sempre uguale

Osservando attentamente lo scatto, i follower di Elettra Lamborghini hanno notato che nonostante siano trascorsi diversi anni l’ereditiera è sempre la stessa. Il tempo per lei sembra essersi fermato. L’unica differenza è il cambio del look dei capelli.

Infatti quando era adolescente li portava molto lunghi, mossi e di colore castano chiaro con delle sfumature dorate. Sempre su Instagram, la professionista ha confessato che si piace di più com’è oggi che si sente più donna, matura e bella.