Il Paradiso delle signore replica 12 maggio: colpo di scena per Nicoletta e Riccardo, Marcello sospettato

Nel corso della replica del 12 maggio del Paradiso delle signore assisteremo al grande arrivo di Livio Berruti al grande magazzino. L’evento farà emozionare molti presenti, tra cui Vittorio e Luciano.

Riccardo, intanto, metterà alle strette Nicoletta, la quale arriverà a fargli una confessione molto importante. Marcello, invece, comincerà a destare dei sospetti per quanto riguarda il furto allo shopping center.

Marcello sospettato della rapina al Paradiso delle signore

L’episodio del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 12 maggio, comincerà con Cesare che dirà a Nicoletta di non poter prendere parte al grande evento di Berruti. La fanciulla, in seguito, avrà un incontro da sola con Riccardo, durante il quale emergeranno questioni molto interessanti. La donna, infatti, non riuscirà più a resistere ed arriverà a palesare i suoi sentimenti al giovane. Roberta, poi, farà una scoperta inaspettata. A casa di Angela e Marcello troverà dei guanti che potrebbero essere stati adoperati durante la rapina.

Questo particolare, dunque, farà sorgere dei sospetti sul giovane Barbieri. Marta e Vittorio, invece, saranno costretti a rinviare il viaggio di nozze a causa degli ultimi avvenimenti. Il grande evento finalmente arriverà, Livio Berruti si manifesterà al grande magazzino e darà luogo ad un avvenimento degno di nota. Il più emozionato di tutti sarà Luciano.

Spoiler 12 maggio: Nicoletta si apre con Riccardo

Marcello, che ormai è tra gli indagati principali, almeno nella testa di Roberta, farà di tutto per provare a riconquistare la fiducia della giovane. Per tale motivo si metterà in prima linea, al fianco di Vittorio, per cercare di scoprire chi sia il colpevole del triste evento avvenuto allo shopping center. Vero la parte conclusiva della puntata del 12 maggio, poi, ci sarà un avvenimento che farà tirare un sospiro di sollievo ai vari protagonisti del Paradiso delle signore.

Vittorio riceverà una telefonata inaspettata e scoprirà che la merce sottratta al grande magazzino durante la rapina è stata ritrovata. Questa notizia creerà un po’ di serenità nella famiglia Conti e anche nelle Veneri, le quali potranno tornare finalmente alla normalità del loro lavoro. Cesare, intanto, comincerà ad essere sempre più sospettoso di sua moglie.