Trono Over, Giorgio Manetti ritorna su Gemma: se la incontrassi le farei…

Gemma Galgani è convinta che Giorgio Manetti porti ancora del rancore nei suoi confronti. In una recente dichiarazione, però, l’ex protagonista del trono over ha smentito le dichiarazioni della dama, mettendo fine ancora una volta alle tanche chiacchiere.

Come ben ricordano gli appassionati la storia tra Gemma e il “gabbiano” finì proprio negli studi della De Filippi. Per tanti mesi, inutili i tentativi della torinese di riconquistare il cuore di Giorgio. Oggi, infatti, il fiorentino è impegnato con Caterina e convive con lei.

Vista la conoscenza di Gemma con Sirius, l’ex partecipante di uomini e donne ha voluto dire la sua, e nonostante abbia dichiarato di non provare nessun rancore nei suoi riguardi non è mancata qualche frecciatina. Vediamo nei dettagli cosa ha detto.

Giorgio risponde alle critiche di Gemma

In una recente intervista al settimanale Vero, Giorgio Manetti ha risposto alle insinuazioni di Gemma Galgani. Il fiorentino ha assicurato di non provare più nessun tipo di sentimento negativo nei confronti della donna, anzi a quanto pare è disposto a fare con lei anche due chiacchiere, ha dichiarato. “ Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei”.

Stando alle sue parole, dunque,l ‘ex cavaliere del Trono Over vuole concedere alla settantenne una seconda possibilità, ovviamente solo di amicizia. Di conseguenza, Giorgio Manetti ha smentito di provare rabbia nei suoi riguardi augurandole anche di trovare l’uomo della sua vita.

La dama del trono over non è più credibile

Sono tante le persone che non credono più alla buona fede di Gemma Galgani, La decisione di essere corteggiata da un 26enne ha messo in forte discussione la sua credibilità all’interno di Uomini e donne. Della stessa opinione lo è anche Giorgio Manetti che sembra non credere più alla sua ex. Come è possibile che dopo 11 anni non ha ancora trovato l’uomo della sua vita?

L’ex cavaliere di uomini e Donne è convinto che Gemma faccia meglio a lasciare il programma e trovarsi un uomo lontano dai riflettori. “Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in tv”.