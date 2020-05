Loredana Lecciso e Al Bano liti in mezzo alla campagna: la salentina provoca il Carrisi

La reunion di Al Bano e Loredana Lecciso

Dopo anni di tira e molla e liti, finalmente Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati di nuovo insieme. A svelare la lieta novella ci hanno pensato entrambi attraverso delle interviste a dei magazine di gossip.

In realtà il Maestro Carrisi e l’ex soubrette sono tornati a formare una coppia non adesso, ovvero durante la quarantena da Covid-19, ma bensì quattro anni addietro. La rivelazione è avvenuta solo adesso perché sul web erano iniziate a circolare nuove informazioni sul cosiddetto triangolo amoroso che coinvolge anche Romina Power.

Discussioni in atto: il motivo è un hobby

Al Bano, Loredana Lecciso e i loro due figli Jasmine e Bido stanno trascorrendo questo periodo di restrizione nell’ampia tenuta di Cellino San Marco. La stessa nella quale sono presenti anche il secondogenito Yari e l’ex moglie Romina Power, entrambi ospiti di Domenica In nella puntata del 10 maggio.

Nel frattempo sul web gira voce che il Maestro e la salentina potrebbero finalmente sposarsi dopo la fine dell’emergenza sanitaria, facendo qual passo importate che non è mai arrivato anni prima. Tuttavia ultimamente ci sono state delle nuove discussioni tra la coppia. Stando a quanto riportato da Novella 2000, Al Bano e Loredana hanno iniziato ad avere qualche lite per colpa di un nuovo hobby dell’ex soubrette e che non fa particolarmente piacere all’artista pugliese. Di cosa si tratta?

Loredana Lecciso appassionata di bricolage, Al Bano infastidito

Stando a quanto scritto dalla rivista diretta da Roberto Alessi, Al Bano e Loredana Lecciso spesso hanno delle discussioni in aperta campagna. L’ex soubrette salentina non ama stare senza fare nulla, quindi anche in questa lunga quarantena da Coronavirus si è messa all’opera.

In pratica la madre di Brigitta, Jasmine e Bido ha acquistato della vernice, viti e altri prodotti utili per il bricolage. Un hobby che appassiona la donna ma che infastidisce molto il cantautore di Cellino San Marco. Inoltre, sembra che la sua compagna gli commissioni dei ruoli inediti per lui, ovvero quello dell’imbianchino e di idraulico.