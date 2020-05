“Lo sapeva solo Pippo Baudo…”: Laura Pausini, la verità sulla malattia e il viaggio in Austria

La quarantena di Laura Pausini

Anche da un paio di mesi Laura Pausini come tutti gli altri cantanti è ferma a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. La professionista emiliana è la bandiera italiana all’estero, infatti è molto amata in vari Paesi del Pianeta, ma in particolare nel sud America.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa al programma radiofonico Deejay Chiama Italia, la nota artista si è lasciata andare in una triste ed inaspettata confessione su un particolare periodo della sua vita: la malattia.

Laura Pausini e la malattia

In questo ultimo periodo Laura Pausini ha voluto tenere compagnia ai suoi milioni di follower realizzando delle dirette Instagram con colleghi e cari amici. Addirittura la nota cantante ha mostrato la madre in occasione del suo compleanno. La professionista è molto amata non solo per la sua voce unica, ma anche per i suoi modi di fare semplici e genuini. In pratica la Pausini, nonostante il successo mondiale è rimasta una di noi.

Negli ultimi giorni sul web è tornata attuale un’intervista che l’artista emiliana ha realizzato un po’ di tempo fa. In quell’occasione la donna aveva parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita. In poche parole Laura aveva scoperte di avere una malattia e ne è uscita fuori grazie all’aiuto del suo caro amico, Pippo Baudo.

L’aiuto di Pippo Baudo

Un po’ di tempo fa Laura Pausini ha voluto condividere con i suoi fan uno dei momenti più delicati e bui della sua esistenza. In un’intervista fatta a Deejay Chiama Italia, ha confessato di essere stata malata anche se non ha rivelato la ragione del suo male. “Questa esperienza mi ha traumatizzata, mi ha segnata”, diceva la professionista nel programma radiofonico.

Tra le varie persone che l’hanno sostenuta anche il Pippo Nazionale, ossia Pippo Baudo. Quest’ultimo l’ha portata in Austria per farla guarire. Infine la donna ha consigliato tutti quanti a fare dei check up e stare attenti alla propria salute che è la cosa più importante nella vita.