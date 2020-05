Mercedesz Henger, nuovo sgarro alla madre Eva: il suo gesto fa discutere

Nonostante il 10 maggio sia stata festa della mamma, Mercedesz Henger non ha ceduto nei confronti della madre Eva Henger, facendo silenzio e lasciando i fan senza parole. Sono ormai mesi che il rapporto tra le due donne è in conflitto e neanche in un giorno così importante, la fidanzata di Lucas Peracchi ha posato l’ascia di guerra.

Tanti personaggi dello spettacolo, in occasione della festa della mamma hanno lasciato un dolce messaggio alle loro madri. A notare questo particolare nei riguardi di Eva e Mercedesz sono stati i fan, che sempre attenti ad ogni particolare, hanno notato questo dettaglio. Ma cosa è successo tre le due? Perchè ad oggi tutto tace?

Le accuse di Eva Henger nei confronti di Lucas

Il rapporto tra Eva e Mercedesz Henger si è inclinato da quando nella vita della giovane biondina è arrivato Lucas Peracchi. L’ex tronista di uomini e Donne è stato accusato pesantemente dalla ex porno diva di maltrattare la sua bambina. La donna ha parlato addirittura di violenze fisiche e psicologiche che Mercedesz subirebbe da molto tempo.

Tali confessioni sono arrivate prima sui social network, poi in un’intervista al settimanale Nuovo e infine da Barbara d’Urso a Domenica Live. Dichiarazioni scottanti che hanno portato alla luce un rapporto “malato” tra i due ragazzi e che hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

Sia Lucas che Mercedes hanno sempre smentito ogni dichiarazione dell’attrice ungherese, accusandola di dire oscenità e di aver alzato un polverone mediatico inutilmente. L’ex tronista ha affermato di aver alzato qualche volta la voce con la sua fidanzata ma di non aver mai usato le mani.

Nessuna riappacificazione tra Eva e Mercedesz Henger

Malgrado siano trascorsi circa sette mesi dall’accaduto, tra Eva e Mercedesz Henger nulla è cambiato. Davanti alle telecamere di Barbara D’Urso le due donne si sono abbracciate promettendo di riallacciare i rapporti. Eva e la sua bambina erano molto legate e insieme hanno condiviso gioie, dolori e anche alcuni lavori.

Lucas avrebbe rovinato quel loro ‘equilibrio’ e purtroppo ad oggi Eva e sua figlia non si parlano. In una recente intervista, l’ex porno diva ha affermato di essere sempre pronta ad una riconciliazione e che lei non ha nessun problema. Intanto, se per la festa della mamma poteva esserci una possibilità, Mercedesz forse non si sente ancora pronta e ha preferito fare silenzio.