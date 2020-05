“Non vuole essere un’ossessione, dormo poco”: L’Eredità, la drammatica confessione di Flavio Insinna

Flavio Insinna e le notti insonni

In occasione di domenica 10 maggio 2020 per la Festa della Mamma, su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Da noi…A ruota libera. Il primo ospite di Francesca Fialdini era Flavio Insinna, tornato da una settimana sul piccolo schermo con gli episodi inediti de L’Eredità. I due professionisti Rai si sono divertirsi ad annunciare a vicenda le loro trasmissioni televisive: “Bisogna stare a casa perché dopo Da noi a ruota libera, nella meravigliosa catena di Rai 1, c’è L’Eredità“.

Inoltre l’attore romano ha scherzato un po’ sui suoi capelli lunghi, frutto di oltre due mesi di non tagli per la chiusura dei barbieri e parrucchieri. Subito dopo, però, il capitolino si è intristito confessando che in questi giorni si dorme davvero poco: “Si continuano a guardare i tg, che non vuole essere un’ossessione piuttosto un adesione al dolore degli altri“.

Il segreto del conduttore de L’Eredità

Flavio Insinna era in collegamento via Skype dalla sua abitazione romana. Parlando con la collega Francesca Fialdini, il conduttore del game show L’Eredità ha parlato del malessere che gli ha provocato questo periodo d’emergenza dovuto al Covid-19.

Poi rivolgendosi alla presentatrice di Da noi…A ruota libera ha reso noto una specie di segreto: “Noi ci incontriamo anche nei luoghi di speranza e di dolore, andiamo a Lourdes insieme dove andava sempre Fabrizio Frizzi“.

Flavio Insinna parla del ritorno de L’Eredità

Intervistato a Da noi…A ruota libera, Flavio Insinna ha parlato della gioia provata per il ritorno a L’Eredità. Ricordiamo che da una settimana su Rai Uno vanno in onda le puntate inedite del game show con una novità, ovvero il torneo dei campioni. Quest’ultimi doneranno le loro vincite in beneficenza, ossia alla Protezione Civile italiana.

Un ritorno alla grande visto che è stato premiato con degli ascolti boom. Infine, rivolgendosi alla collega Francesca Fialdini, ha asserito: “Siamo ancora dentro un mare in tempesta, ma siamo tornati alla nostra libertà. Se qualcuno vuole, può ora seguirci per distrarsi dagli altri pensieri un po’ più pesanti”.