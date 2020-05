Paola ha affrontato la fine della relazione con Francesco Monte in una recente intervista. Ecco che cosa ha rivelato

Paola Di Benedetto torna a parlare di Francesco Monte: ‘Con il senno di poi…

Paola Di Benedetto è diventata molto popolare dopo essere stata la Madre Natura di Ciao Darwin e dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi. La modella vicentina in Honduras, soprattutto, ha fatto molto parlare di sé per la relazione con Francesco Monte. Già dalla casa alcuni giorni prima dell’inizio del reality si era capito che tra di loro c’era una grande attrazione. Poi sull’isola, dopo pochissimo tempo, è scattato il primo bacio.

Lui si è ritirato per il famoso caso canna-gate, ma ha aspettato Paola per continuare la loro storia. Tuttavia, dopo appena due mesi lui ha deciso di lasciarla perché non provava sentimenti per lei. Per Paola è stata una delusione molto grande, anche se poi ha ritrovato l’amore accanto a Federico Rossi.

Paola è tornata a parlare di Monte con Giada De Miceli a Non succederà più. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha detto che in un contesto come quello del reality le emozioni sono state amplificate, ma poi fuori dovevano capire delle cose. Per lei non è finita perché non si trovavano bene perché in realtà non hanno nemmeno avuto il tempo di conoscersi. Con il senno di poi, Paola ha detto che non sarebbe durata ma ad ogni modo non cancella nulla perché Francesco ha fatto parte della sua vita ed è cresciuta anche grazie a quel periodo.

La convivenza con Federico

Proprio dopo la fine della sua relazione con Francesco Monte, Paola ha trovato il coraggio di scrivere a Federico Rossi e da lì è iniziato tutto. Tra loro è nata una bella complicità, una storia fatta di viaggi e di semi convivenza fino alla fine improvvisa dell’anno scorso. Lui, però, ha fatto di tutto per riconquistarla e sono tornati insieme.

Da quel momento sono davvero inseparabili e si è potuto vedere bene durante il Grande Fratello Vip in cui lei parlava sempre di lui mentre lui, anche se non fisicamente, ha trovato sempre un modo per essere presente.

Adesso Paola ha confessato che sono lontani a causa dell’emergenza Coronavirus, che è difficile ma questo non ha fatto altro che consolidare il loro rapporto. Infatti, hanno intenzione, appena sarà possibile, di andare a convivere a Milano, città favorevole per il loro lavoro.