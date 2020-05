Live Non è la D’Urso, Marco Carta sbotta: “Deficiente”, la verità dei fatti

Dopo che Striscia la notizia ha mostrato un fuorionda molto controverso riguardante Barbara D’Urso e Marco Carta, la conduttrice partenopea ha rilasciato alcune dichiarazioni. Barbara, vista l’assenza di Marco Carta in una recente puntata di Live Non è la D’Urso, aveva dichiarato che il cantante sardo non avesse potuto presenziare per cause di forza maggiore. Marco era rimasto in Sardegna.

Tuttavia, secondo il programma di Antonio Ricci, ciò sarebbe una scusa. l’artista 35enne si sarebbe lamentato delle scuse poste da Barbarella, dandole della “deficiente”. Marco avrebbe, in seguito, preteso un compenso maggiore per la sua partecipazione a Live. Alla fine, Barbara ha invitato Marco Carta in studio per gli opportuni chiarimenti. Il mistero è stato così svelato.

Live non è la D’Urso: l’intervista a Marco Carta

Marco Carta ha finalmente presenziato a Live non è la D’Urso, accettando di essere intervistato da Barbara D’Urso. Quest’ultima ha, in primis, chiesto al cantante originario di Cagliari come stesse. Marco ha dichiarato di stare bene. Marco, è bene chiarire, esce da un periodo difficile, in quanto è morta sua nonna, la donna che lo ha cresciuto. In realtà, l’intervista non è iniziata nel migliore dei modi. Barbara D’Urso era visibilmente scossa tanto da farsi inquadrare mentre si puliva il muso con un fazzoletto dopo aver bevuto dell’acqua.

Parlando di ciò che è stato detto a Striscia la notizia, Barbara D’Urso aveva giustificato l’assenza di Marco Carta in quanto non sarebbe riuscito a prendere l’aereo. Tuttavia, il tg satirico aveva mandato in onda un video in cui appare Marco a casa sul divano, che sbotta logorato dall’attesa del suo collegamento. In seguito, si vede Marco ricevere una chiamata in cui gli viene detta la scusa che avrebbero usato a Live Non è la D’Urso per giustificare la sua assenza.

La verità dei fatti

Marco Carta ha detto di essere andato in aeroporto per partecipare a Live Non è la D’Urso, ma ha scoperto che per partire ci sia bisogno dell’autorizzazione online da parte della regione Sardegna. È stato costretto, pertanto, a rimanere a casa. Tuttavia, dopo aver visto il filmato di Striscia la Notizia, il 35enne ha dichiarato di aver ricevuto la chiamata dall’autrice di Live Non è la D’Urso raccontandogli come si sarebbero giustificati ai telespettatori.

Marco ha detto a quel punto: “Io ho pensato ‘dì che non c’è stato spazio piuttosto’… non avevo gli orari né la scaletta.” Rivolgendosi poi a Barbara D’Urso, le ha detto: “I tuoi operatori mi hanno solo detto: ‘Stai fermo qui’…”.. La conduttrice ha poi fatto alcune osservazioni sul programma di Antonio Ricci affermando come sia, certo, un programma “pazzesco” e divertente, ma che allo stesso tempo senta tutto quello che lei dice durante lo show.