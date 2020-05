Sirio Filippo Campedelli, il fidanzato Marco Carta “il nostro amore lontano dai riflettori”

Sirio Filippo Campedelli, l’amore tanto protetto da Marco Carta

Sirio Filippo Campedelli è il compagno di vita di Marco Carta con il quale vive ormai da parecchio tempo a Milano. Il cantante Ha infatti rinunciato alla capitale per andare a vivere a Milano, di fianco a lui, per poterlo vivere intensamente, senza soffrire le distanze. Per questo, proprio in questo periodo possono ritenersi fortunati perché a differenza di molte altre coppie, loro si sono potuti vedere mentre altri no.

Il amore è rimasto segreto per parecchio tempo, perché hanno tenuto tantissimo alla privacy, si sono voluti difendere, si sono voluti proteggere a vicenda. Marco Carta fece outing da Barbara D’Urso, dalla quale andrà ospite anche questa sera, forse si parlerà del suo compagno, ma non c’è certezza perché Marco di lui non ha mai voluto parlare.

Sirio Filippo Campedelli suo compagno nella gioia e nelle avversità

Sirio Filippo Campedelli è rimasto nell’ombra per tantissimo tempo, Marco di lui ha parlato anche se vagamente, senza entrare nei dettagli e nei particolari della loro vita. In particolare non ha mai voluto svelare il suo volto, mantenendo più privacy possibile. Adesso però lo abbiamo visto in alcuni scatti pubblicati da paparazzi. Sono stati loro a decidere di farsi vedere insieme durante una delle uscite di coppia, con tanto di mascherina. Erano distanti l’uno dall’altro.

È stata una delle poche volte in cui si sono fatti vedere insieme, rischiando proprio questo, ovvero che la notizia facesse il giro del web. Forse adesso sono pronti per rendere pubblico ogni dettaglio della loro relazione e Quindi anche ad affrontare qualunque rischio e pericolo.

Progetti importanti, nel loro futuro dei figli

Per quanto riguarda il loro amore, stanno insieme da tanto tempo proprio perché si amano davvero profondamente. I due ragazzi hanno anche avuto modo di mettersi alla prova, hanno affrontato parecchie difficoltà, che hanno dato dimostrazione che si amano davvero, che sono fatti l’uno per l’altro. Tra le difficoltà c’è stato il periodo della Rinascente e la notizia che ha coinvolto anzi travolto Marco, secondo la quale avrebbe rubato capi di abbigliamento di grandi marche. è

In quel periodo il cantante è stato travolto dalla cronaca, notizie su di lui non prettamente carine e simpatiche sono circolate per mesi. Più volte è andato ospite da Barbara D’Urso facendosi vedere in lacrime, è stato un periodo doloroso per lui. Il suo compagno però non l’ha mai abbandonato, gli è sempre stato accanto.

Proprio in quest’occasione l’uomo si è dimostrato la bella persona che è, inviando una lettera a Marco da Barbara dicendogli che spera di essere stato all’altezza, di avergli alleggerito un periodo parecchio difficile. Infine una promessa, ovvero rimanere insieme per sempre loro due e le loro cagnoline. A proposito di questo i ragazzi hanno un bellissimo progetto insieme, vogliono metter su famiglia e adottare dei bambini.