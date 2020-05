Barbara D’Urso al Live riaffiora il passato della conduttrice “Il tradimento che la sconvolse”

Barbara D’Urso, finalmente una sorpresa tutta per lei

Barbara D’Urso durante la puntata di ieri di Live non è la d’Urso è stata per un attimo al centro della sua stessa trasmissione. Una sorpresa tutta per lei è stata Annunciata da Marco Carta in onore del suo compleanno.

A causa delle distanze infatti la conduttrice non ha potuto festeggiare con la sua famiglia, non per questo però il fratello ha potuto accettare che alla donna non arrivasse un attributo.

Attraverso un video Infatti le ha fatto sentire tutta la sua vicinanza. La donna ha visto un videomessaggio con i ricordi più belli della loro infanzia ma anche i più tristi dell’età adulta. La conduttrice inizialmente in imbarazzo aveva affermato di sapere di dover andare nel drive In, ma non avrebbe mai potuto immaginare qualcosa di simile. I suoi familiari la conoscono, sanno bene che la donna non ama parlare di sé, non ama rendere pubblica la sua vita privata, ma diciamo che in questo caso tutto è possibile perché in realtà ciò che si è visto Si conosceva già.

Barbara D’Urso le immagini del suo matrimonio, un ricordo doloroso

Barbara D’Urso ha quindi visto scorrere le immagini della sua infanzia insieme al fratello, si sono voluti tanto bene, si vogliono tanto bene ancora oggi, sono cresciuti insieme, quindi hanno condiviso gioie e dolori. Ricordi bellissimi e ricordi brutti come quello della separazione dal suo ex marito e quindi della vita passata. La conduttrice si era sposata con Michele Carfora noto ballerino. Il loro matrimonio non è durato tantissimo anche perché hanno deciso di separarsi per varie problematiche.

La prima causa è stata un presunto tradimento da parte dell’uomo. Barbara D’Urso ne parlò non con poca rabbia perché non solo l’uomo l’aveva tradita, doveva pure pagare il mantenimento. Lui infatti la costrinse a chiedere la separazione con addebito qualcosa di ingiustificabile, che molti hanno definito un gesto codardo da parte di un uomo vile.

L’ingiustizia nei confronti della conduttrice costretta a mantenere l’ex marito e la compagna

L’uomo ai tempi si giustificò dicendo che non c’è nulla di strano se una donna chiede il mantenimento all’uomo, quindi di conseguenza non vede nulla di strano se le cose avvengono a partì inverse. Anzi lui si era nominato paladino di tutti quegli uomini che devono pagare il mantenimento all’ex moglie a vita, a causa di un errore fatale.

La conduttrice affermò di essere non poco arrabbiata perché costretta a fare qualcosa che mai avrebbe voluto fare nella sua vita. D’altronde qualunque donna si sarebbe sentita amareggiata nel dover mantenere l’ex marito e la donna colpevole della loro separazione.