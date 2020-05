Uomini e Donne: Paola Frizziero è incinta, ecco tutti i dettagli

Paola Frizziero è sparita dalla tv da molti anni, ma ecco tutte le novità sulla sua vita. Tra queste anche la gravidanza

Uomini e Donne: Paola Frizziero è incinta

Vi ricordate di Paola Frizziero? Se siete appassionati di Uomini e Donne non sarete riusciti di certo a dimenticarla. Paola si è fatta notare come corteggiatrice tanti anni fa di Salvatore Angelucci. Il suo carattere è sempre stato molto difficile, ma alla fine è riuscita a conquistare il tronista. All’epoca come opinionista era presente anche Karina Cascella che faceva di tutto per andarle contro. Paola era gelosa di lei e della sua amicizia con Salvatore.

Infatti, dopo qualche tempo, Salvatore e Paola si sono lasciati. Lei si è seduta sul trono senza successo, mentre lui si è davvero fidanzato con Karina e hanno avuto una bambina. Paola, dopo questa esperienza televisiva, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Tuttavia, la sua vita è andata avanti soprattutto in amore e in una recente intervista l’ex volto noto di Uomini e Donne ha fatto una bellissima dichiarazione confessando di aspettare un bambino. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Il racconto di Paola

In questi anni si sono davvero perse le tracce di Paola. È stata lei stessa a prendere questa decisione e provare ad essere il più riservata possibile. Tuttavia, ieri su YouTube è intervenuta con San Mattia Onlus e in quell’occasione ha parlato un po’ della sua vita.

L’ex tronista ha svelato di aver perso suo padre, tre anni fa, per la SLA e da quel momento si è interrogata su tante cose. Da una parte sentiva di essere diventata più fredda, dall’altra era sicura di poter affrontare decisioni importanti nella vita. Ad ogni modo, la sua indole, in amore, è sempre rimasta quella di scappare e trattare male chi aveva accanto.

Questo è stato il caso di Francesco che però non si è mai arreso con lei fino a quando è riuscito a conquistarla, sposarla ad aprile 2019 e convincerla ad avere una famiglia. Infatti, da cinque mesi Paola e Francesco stanno aspettando un maschietto che hanno deciso di chiamare Gennaro Maria. Siete contenti per lei? Non rimane che fare alla coppia i più sentiti auguri per la nascita del piccolino.