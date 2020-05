Claudio Sona primo tronista gay di UeD, ha venduto il bar e sogna di diventare…

Primo tronista gay di Uomini e Donne, Claudio Sona è diventato famoso nella trasmissione della De Filippi, scopriamo cosa fa oggi

E’ stato il primo tronista gay della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma cosa fa oggi Claudio Sona? Il giovane, che ha 32 anni, è diventato molto popolare grazie alla trasmissione a cui ha preso parte nel 2016. Finora è stato anche l’unico tronista omosessuale, da allora infatti l’esperienza non è stata replicata. All’epoca Claudio scelse Mario Serpa, con il quale ha vissuto una relazione che però fini in breve.

Serpa tuttavia ha affiancato per circa 3 anni i due famosi opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Successivamente Sona venne accusato di aver avuto una storia con Juan mentre era sul trono, ma Claudio respinse ogni accusa. Anche Mario Serpa ha detto di aver poca fiducia nella sincerità di Sona mentre era tronista nel programma.

Claudio Sona ha venduto il bar nel 2019

Fino al 2019 Claudio Sona ha avuto un bar che ha venduto dopo quasi 9 anni. L’ex tronista lo aveva acquistato a soli 22 anni e aveva aperto un mutuo per affrontare l’acquisto. In un’intervista rilasciata a L’Arena il giovane è molto portato per stare a contatto con la gente e questo al momento è quello che gli manca. Per lui l’esperienza del bar è stata bellissima ma ha deciso di venderlo perché oramai aveva dato tutto se stesso.

Tuttavia, nulla gli impedisce di aprire magari qualcosa di diverso, come ad esempio qualcosa basato sulla gastronomia. Per ora però sta vivendo un periodo di tregua e non sa cosa farà nel futuro. Nell’intervista ha anche detto che gli piacerebbe frequentare una scuola di recitazione, in particolare per allentare il suo accento veneto che è molto marcato. E poi vorrebbe imparare inglese, soprattutto per andare in America.

Sona in futuro vorrebbe fare il travel blogger

Sona ha confessato che in futuro il lavoro che gli piacerebbe fare sarebbe quello del travel blogger. Pare che sia un sogno che coltiva da sempre, ma soprattutto vorrebbe trasferirsi a Los Angeles, trovare un lavoro e imparare la lingua. Sona ama il mondo americano e gli piacerebbe molto conoscerlo da vicino.

Il giovane nell’intervista ha detto di essere ancora single, adora il nipotino e su Instagram ha tante foto insieme a lui. Sona ancora oggi è molto popolare a distanza di alcuni anni dal programma e vanta oltre 533 mila followers.