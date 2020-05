Uomini e Donne: Sara Shaimi torna in studio, le prime indiscrezioni

Pare che Sara tornerà in studio nelle prossime registrazioni del programma di Maria De Filippi. Ecco le ultime indiscrezioni

Uomini e Donne: Sara torna in studio?

Come sapete bene Uomini e Donne è stato sospeso a metà marzo, quando Giuseppe Conte ha dichiarato l’Italia zona rossa. Infatti, anche per i programmi televisivi ci sono state interruzioni, sospensioni, difficoltà ad andare in onda. La redazione ha lavorato per andare in onda comunque e, infatti, per due settimane abbiamo visto un format totalmente nuovo in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno conosciuto corteggiatori via chat.

Tuttavia, in molti sui social hanno continuato a chiedersi: ma i protagonisti del trono classico? Da marzo Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro non hanno preso possesso dei loro profili social ma sono rimasti in una sorta di stand by. Per loro e per i loro percorsi nel programma c’è molta curiosità e forse qualcosa si sta muovendo.

Dopo i rumors su una possibile scelta di Carlo, adesso dal web pare che anche Sara sia pronta a tornare in studio per le ultime registrazioni. Infatti, come segnala il sito di gossip Il Vicolo delle News, Sara ha lasciato la sua casa per un viaggio. Questo è testimoniato dalle storie su Instagram della sorella. Ma non solo, pare che anche i suoi corteggiatori si stiano muovendo.

Sara tra Giuseppe e Sonny

Se vi ricordate Sara era interessata principalmente a due corteggiatori: Giuseppe e Sonny. Questo spostamento sarà stato concesso anche a loro due? Sonny si limita a pubblicare Instagram Stories enigmatiche senza parlare dell’argomento, ma Giuseppe invece si è sbilanciato un po’ di più.

Si è mostrato sui social con una mascherina particolare, ovvero con la scritta: bad boy true feeling. Chi ha seguito il programma sa perfettamente che questa frase è quella che lega Giuseppe a Sara. Infatti, prima lui ha portato una maglietta con questa frase, poi anche lei.

Insomma, da quanto si apprende da queste mosse social pare proprio che Sara possa intervenire in studio per concludere il suo percorso o per spiegare che cosa è successo in questi mesi di quarantena forzata. Secondo voi nascerà qualcosa tra Sara e i suoi corteggiatori o il suo percorso finirà con un nulla di fatto?