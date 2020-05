Ashley Benson e Cara Delevigne si sono lasciate dopo 2 anni d’amore

Finita la storia fra Cara Delevigne e Ashley Benson, le due donne si sono lasciate dopo due anni di amore, scopriamo cosa è successo

Si sono lasciate Ashley Benson e Cara Delevigne. L’attrice americana e la modella britannica si sono dette addio qualche mese fa, a confermarlo è una persone vicino a loro. Pare che il rapporto fra le due donne sia giunto al termine e che adesso sia ognuna per la propria strada. Al momento la Delavigne sta trascorrendo la quarantena con alcune amiche.

L’amore fra Cara e Ashley è durato due anni l’amore. La Delevingne, 27 anni, e la Benson, 30, sembra sin siano lasciate l’aprile scorso. La notizia è stata resa mota solo adesso grazie appunto alla fonte che li conosce molto bene. Si tratta di una amica della due donne che ha confessato qualcosa di inedito sulla ex coppia.

Ashley Benson e Cara Delevigne si sono lasciate ad aprile

La Delevingne sta dunque trascorrendo la quarantena con alcune amiche. Fra loro ci sono Margaret Qualley, modella americana, la sorella Rainey, e c’è anche la supermodella americana Kaia Gerber. Quest’ultima è nientemeno che la seconda figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber. Sulla rottura fra Cara e Ashley si sa poco, ma la fonte afferma che è avvenuta in assoluta tranquillità per entrambe.

L’amica della ex coppia ha infatti detto che il loro rapporto si era semplicemente esaurito e quindi era finito l’amore. In un’intervista a People la fonte ha anche aggiunto che tra le due donne il rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Dunque, niente traumi per la rottura, solo la consapevolezza che non c’era più nulla che li legasse. Le due donne insieme sono state fotografate per la prima volta nel 2018, all’aeroporto di Heathrow, mentre si scambiavano un bacio.

Le due donne si sono lasciate senza traumi

In quell’occasione la Benson in un’intervista a People aveva detto che in ogni relazione la privacy era un valore fondamentale. Tuttavia, solo l’anno successivo era stata confermata la loro relazione. Era il giugno 2019 ed era stata la Delevingne a pubblicare sul suo profilo Instagram un video dove baciava la compagna. Il gesto era stato fatto per festeggiare la ricorrenza dei 50 anni dai moti di Stonewall e il loro primo anniversario come coppia.

Al magazine Elle Cara Delavigne aveva confessato che essere innamorata era una sensazione bellissima. Nessuna delle due ad oggi ha ancora detto di aver interrotto la relazione. E molto probabilmente non lo faranno mai.