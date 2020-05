Antonella Mosetti al centro delle polemiche

Da qualche anno Antonella Mosetti si limita solo a fare delle sporadiche ospitate a Mattino 5 e lavora come influencer e modella sul suo account Instagram. L’ex ballerina di Ciao Darwin ha trovato la consacrazione grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai.

La soubrette che ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip con la figlia Asia Nuccetelli, ha anche un grosso seguito sui social, dove spesso condivide dei contenuti osé e alquanto discutibili. E proposito di foto provocanti dove mostra la sua bellezza fisica, tanti utenti web non hanno per niente apprezzato la sua ultima iniziativa.

La soubrette romana senza veli su IG

Antonella Mosetti ha migliaia di follower che quotidianamente la seguono con affetto su Instagram, gran parte di essi di sesso maschile. Di recente l’ex gieffina è tornata attiva sul suo profilo postando uno scatto senza veli dimostrando a tutti che per lei il tempo sembra essersi fermato.

Come era prevedibile gran parte dei seguaci l’hanno tempestata di mi piace complimentandosi per la sua forma fisica. ma nello stesso tempo sono arrivare anche delle critiche, e anche belle feroci. Degli utenti web, infatti, le hanno scritto di essere una donna molto volgare e che la bellezza è qualcos’altro e non quella che rappresenta lei. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla foto di Antonella

In poche parole Antonella Mosetti continua a dividere l’opinione pubblica. Non è la prima volta che l’ex ragazza di Non è la Rai finisce al centro delle polemiche per i contenuti spinti che posta sui suoi canali social. In tanti l’hanno accusata anche di essersi rovinata con le sue stesse mani, ovvero di essere ricorsa alla chirurgia plastica per rifarsi gran parte del suo corpo.

Nonostante le critiche, la diretta interessata spesso quando è ospite a Mattino 5 di Federica Panicucci fa intendere ai telespettatori che si lascia scivolare tutto addosso. Qualche anno fa, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip anche Asia Nuccetelli era finita nel calderone.