Mangia 100 banane costretto dalla polizia: arguto o assurdo stratagemma?

La banana è uno dei tutti più amati da grandi e piccini. Oltre ad essere incredibilmente gustosa, fa bene alla salute visto che è ricca di potassio. Sebbene i medici consigliano di mangiarla come spuntino, in particolare per gli sportivi e per chi fa ginnastica, non si dovere mai superare la quantità massima di due frutti al giorno.

Una quantità di certo non rispettata dal protagonista di questa storia molto bizzarra, che ha mangiato una quantità abnorme del frutto giallo. Il ladro mangia 100 banane costretto dalla polizia, per un motivo apparentemente arguto.

Ladro mangia 100 banane: la bizzarra vicenda

È stata la polizia indiana ad inventare questo strano stratagemma per provare la colpevolezza di un ladro. Il ladro è un giovane di ventotto anni che una volta preso dalle autorità, continuava a negare di aver rubato l’oggetto di cui l’avevano accusato. Gli agenti infatti continuavano a chiedergli dove fosse la preziosa collana d’oro sottratta al proprietario. Sebbene dalle perquisizioni personali, fosse emerso che il ragazzo non aveva indosso, un testimone lo ha accusato di aver ingoiato la refurtiva.

A quel punto le forze dell’ordine si sono dovute reinventare per far sì che il ladro confessasse il reato. Hanno avuto così una brillante idea. Ovvero far mangiare al presunto ladro quasi 100 banane, per la precisione 96. Ingoiando cibo a più non posso la possibile refurtiva sarebbe scesa nel condotto intestinale. Il che avrebbe permesso all’uomo una volta avuti i suoi bisogni fisiologici di secernere la collana.

Il ladro a espulso la collana per davvero

Le autorità hanno davvero preso in carico l’uomo e l’hanno portato in cella. Hanno atteso che l’uomo avesse l’esigenza di andare in bagno. E così è emerso davvero che avesse ingoiato la collana preziosa. Diciamo anche che già prima di defecare, con un’ecografia preliminare, gli uomini della polizia avevano scoperto che la collana fosse nello stomaco del ladruncolo.

In questo modo hanno potuto restituire al proprietario la collana d’oro. Per quanto mangiare 100 banane non sia il massimo per la salute del proprio intestino, per i poliziotti si è trattato di uno stratagemma più che valido per fare il proprio dovere.