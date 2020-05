Mara Venier distrutta, il marito Nicola Carraro malato: c’entra il Coronavirus?

Mara Venier preoccupata per il marito

Nel nuovo numero di Libero Quotidiano è contenuta una lunga intervista a Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha fatto un punto della situazione della sua vita privata, della salute del marito Nicola Carraro e dell’allungamento del suo rotocalco fino al 28 giugno 2020.

Parlando della sua dolce metà, la professionista veneta ha svelato che oggi sta bene ma a dicembre se l’è vista brutta a causa di una forma di polmonite molto grave. L’artista veneziana era distrutta perché lei era in onda a Roma mentre l’ex produttore cinematografico nella sua casa a Santo Domingo.

Mara Venier parla del suo futuro

Dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, Mara Venier e Domenica In si sono fermati solo per un appuntamento. Lo stop era dovuto alla positività del vice ministri Sileri che era stato in studio da lei. Intervistata da Libero Quotidiano, la professionista ha detto: “Mi sono molto spaventata… Ho pensato sinceramente di fermarmi”. Poi la donna ha avuto un colloquio con i massimi dirigenti della Rai cambiando idea: “Mi hanno dato la forza di tornare. Ero molto spaventata per me, faccio parte dell’età a rischio”.

Poi parlando del futuro di Domenica In e della sua presenza nella tv di Stato, la moglie di Nicola Carraro ha asserito che non pensa a nulla. Il suo contratto scade nel mese di maggio, ma lei e i dirigenti hanno deciso le cose giorno per giorno. Quindi al momento non sa cosa farà il prossimo anno.

Nicola Carraro ha avuto il Covid-19?

Nella lunga intervista per Libero Quotidiano, Mara Venier è tornata a parlare del marito Nicola Carraro. La professionista veneta ha confessato che l’uomo ha avuto una polmonite molto grave a dicembre mentre era a Santo Domingo. Ha iniziato con febbre, poi è andato all’ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra del suo torace, dicendogli che era grave.

“Facevo Domenica In ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata”, ha rivelato zia Mara. Successivamente è scoppiata la pandemia e il dubbio che il consorte abbia contratto il Covid-19 resta alto. “Non è che ha avuto il Coronavirus?”, si è chiesta la padrona di casa di Domenica In.