Sossio e Ursula, balletto super piccante su Instagram, fan in delirio: “Che corpo…” (VIDEO)

In queste ore, Sossio e Ursula si sono lasciati andare ad un balletto super piccante su Instagram. Per trascorrere in modo un po’ più allegro e spensierato questa fase 2, i protagonisti hanno deciso di strappare un sorriso a tutti i follower.

L’ex gieffino e la sua compagna, ad esempio, hanno deciso di sfoggiare le loro doti da ballerini e i fan sono rimasti senza parole. I complimenti sono andati soprattutto alla Bennardo e al suo fisico mostrato sui social. Vediamo tutti i dettagli.

Il balletto piccante di Sossio e Ursula

Il balletto piccante di Sossio e Ursula su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan. I due piccioncini si sono scatenati sotto le note di una canzone latina. La coppia ha dato luogo ad una coreografia studiata ad hoc ricca di movimenti sensuali. Ad un certo punto, poi, i due hanno cominciato a ballare molto vicini mandando in delirio i fan. Al di sotto del post in questione, infatti, numerosi utenti si sono fiondati per commentare quanto accaduto.

La maggior parte dei commenti sono stati per Ursula, a cui è stato detto di avere un corpo da paura. Inoltre, alcuni fan hanno posto l’accento anche su di un’altra questione. Considerando la bravura mostrata, infatti, sarebbe doveroso vederli in qualche programma televisivo ad esibirsi. (Continua dopo il video)

La dedica di Aruta a Bianca

Sossio e Ursula, anche in questa occasione, hanno mostrato di essere molto complici e in sintonia. Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, Aruta ha fatto una proposta di matrimonio in diretta alla sua compagna. Considerando il periodo in cui ci troviamo, però, risulta impossibile per i due pianificare l’evento e scegliere una data. Pertanto, è molto probabile che il tutto si sposterà all’anno nuovo.

A data da destinarsi è stato spostato anche il battesimo della piccola Bianca, nata dall’amore dei due compagni. Il post successivo, infatti, è stato proprio un contenuto dedicato alla bambina. Oggi 11 maggio, infatti, compie 7 mesi e l’ex calciatore ha voluto condividere un video contenente un insieme di scatti inerenti sua figlia. Anche in questa occasione, ovviamente, non è mancato l’affetto di tutti i fan.