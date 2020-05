Una Vita, spoiler spagnoli: Genoveva inganna Felipe e Marcia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che Genoveva non perderà tempo per mettere in atto il suo piano. La Salmeron sa che per riavere la fiducia di Felipe deve accettare la sua relazione con Marcia. La malattia della brasiliana sarà l’occasione per mettere in atto il suo piano.

Una Vita, anticipazioni: Marcia deve essere operata

Nelle prossime puntate della soap opera, la brasiliana verrà ritrovata da Felipe e Mauro e liberata dalle grinfie di Andrade. Tuttavia, Marcia verserà in gravi condizioni di salute e solo una costosa operazione potrà salvarla. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che a quel punto Genoveva si offrirà per pagare l’intervento, così da riconquistare la fiducia di Felipe.

Nel frattempo, Susana continuerà ad essere depressa, nonostante abbia vinto un concorso di design. Rosina capirà che la sua amica è triste per la mancanza di un uomo al suo fianco, anche se non lo vuole ammettere. Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe accetterà i soldi offerti dalla moglie, che dovrà sopportare la vista dei due innamorati. La Salmeron deciderà di soprassedere, se vuole portare a termine la sua vendetta.

Intanto, Susana farà la conoscenza di Armando, che rimarrà profondamente colpito da lei, tanto da chiederle una cena. L’ex sarta però rifiuterà. Stando agli spoiler di Una Vita inoltre, Genoveva penserà bene di organizzare nel quartierino di Acacias un rosario per Marcia, affinché l’operazione vada a buon fine.

Armando innamorato di Susana

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Marcia sopravvivere all’intervento chirurgico. Felipe ringrazierà Genoveva pubblicamente, non immaginando che cosa la moglie abbia in serbo per lui e la sua amante. La brasiliana, una volta che si sarà ripresa, riceverà una visita da Yolanda e dalla stessa Salmeron, che avrà un’inaspettata proposta per lei.

Susana capirà che Armando è interessato a lei, ma non intenderà cedere alle sue avance, in quanto scoprirà che l’uomo è divorziato. Tuttavia, convinta da Rosina e Liberto, gli concederà un primo appuntamento. Infine, come rivelano le anticipazioni della soap opera Una Vita, Felipe chiederà in sposa Marcia, che accetterà senza esitare.

I due però dovranno fare i conti con il destino. Ad Acacias infatti arriverà un certo Santiago, che dirà di essere il marito di Marcia da lei creduto morto. L’uomo interromperà il matrimonio dell’Alvarez Hermoso e sarà intenzionato a riprendersi sua moglie. Dietro l’arrivo di Santiago però, si nasconde un segreto. Sarà stata Genoveva ad organizzare tutto? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.