Romina Carrisi bloccata in Spagna, la madre: ‘spero di riabbracciarla presto’

A causa dell’emergenza coronavirus Romina Carrisi è rimasta bloccata in Spagna da due mesi e per ora non può tornare. La situazione è molto particolare e ne ha parlato Romina Power durante il collegamento con Mara Venier a Domenica In. Prima di partire per l’isola, la giovane Carrisi le ha lasciato il suo cagnolino e ore è diventato per la madre quasi un altro ‘figlio’.

L’ex di Al Bano ama molto gli animali infatti occuparsi anche di quest’altro animaletto a 4 zampe non è di certo un problema. L’unica sua preoccupazione è quella di non poter vedere e abbracciare Romina Carrisi che ormai è lontana da casa da più di due mesi.

Romina Carrisi bloccata in Spagna

Doveva essere un semplice week end nelle isole baleari, invece per Romina Carrisi è diventato quasi un incubo. Come tante altre persone che nel mese di febbraio sono partite per un viaggio di piacere, anche la figlia di Al Bano è rimasta bloccata all’estero. Romina Power ha spiegato a Mara Venier che di certo non è una tragedia, dato che sua figlia sta bene ma comunque non poterla vedere la lascia sempre con una certa preoccupazione.

Fino a quando l’emergenza sanitaria mondiale non passerà non c’è nessuna possibilità che la giovane possa tornare nella sua casa a Londra. D’altronde anche la stessa cantante sarebbe dovuta partire per l’America ma per lo stesso motivo è rimasta in Puglia.

Purtroppo, come tutti sappiamo la situazione è precipitata in poche ore e ha portato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a chiudere rapidamente tutto per evitare di vivere una tragedia ancora più grande di quella che stiamo vivendo.

La quarantena di mamma Romina

Durante il lungo collegamento tra la Power e Mara Venier, la cantante oltre a parlare di sua figlia Romina Carrisi ha ricordando anche la suocera Jolanda. Attualmente si è stanziata a casa di mio figlio Yari dichiarando che grazie al tanto spazio a disposizione ognuno ha la propria privacy. “Ho vissuto questo periodo come un ritiro spirituale, ho fatto molta meditazione, molte passeggiate nel verde”.