Uomini e Donne, Alessandro Graziani lascia lo studio in mal modo

Alessandro lascia lo studio

Nella puntata di oggi, lunedì 11 maggio, nello studio di Uomini e Donne è arrivato un altro pretendente di Gemma Galgani. Conosciuto con il nickname Cuore di poeta, si è presentato con un regalo e ha fatto una sorta di dichiarazione. Nonostante l’età, crede nell’amore toccando così la sensibilità della dama.

Poi sia i partecipanti che gli opinionisti hanno puntato il dito contro Veronica e Giovanni perché non hanno intenzione di lasciare il programma. Si sono dati l’esclusività, però necessitano di conoscersi fino in fondo per definirsi una coppia. Subito dopo i riflettori sono stati puntati su Giovanna Abate che ha avuto un confronto finito male con Alessandro Graziani.

‘Io non sto qui a farmi trattare così da te’

Alessandro lascia lo studio in mal modo dal momento che Giovanna gli ha fatto un discorso alquanto discutibile. In pratica gli ha detto che tutti tifano per lui perché ha un carattere che potrebbe frenare la sua impulsività. La giovane sa di essere una persona dall’indole esplosiva, in quanto ammette di doversi moderare nei confronti della vita.

Tuttavia ha ammesso che ha un debole per chi gli tiene testa ed è sfrontato. Ragion per cui ha confessato che il suo modo di fare non la intriga al punto tale da sceglierlo. Come se non bastasse non lo rincorrerebbe qualora decidesse di andare via. Alessandro non ha esitato a salutarla per poi lasciare lo studio. Non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa solo per avere l’etichetta del bravo ragazzo.

Secondo il suo parere si merita sia l’ambiguità di Sammy Hassan che la menzogna dell’Alchimista. Molti gli hanno chiesto se fosse lui a nascondersi dietro alla maschera, ma ha subito riposto dicendo che non usa questi mezzucci. E’ a favore del confronto ad armi pari, dunque non ha speso belle parole per l’atteggiamento di colui che sta affascinando Giovanna con tanto mistero.

La lettera a Sammy

Prima di vedere Alessandro, Giovanna ha letto a Sammy una sua lettera in cui gli propone di riprovare a conquistarsi a vicenda. Il corteggiatore ha apprezzato il gesto, così le ha promesso che farà del suo meglio per non deluderla. Alessandro non sopporta che lui abbia queste attenzioni pur non comportandosi bene. Non vuole più far parte di questa vicenda paradossale, quindi ha salutato Maria De Filippi e tutti gli altri partecipanti.