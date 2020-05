‘Sono stato in terapia per colpa loro’: Fabrizio Cilli contro Gianni Sperti e la redazione, scandalo a UeD

Fabrizio Cilli contro Gianni Sperti e la redazione di Uomini e donne

Chi in passato ha seguito il trono over, di sicuro si ricorderà di Fabrizio Cilli, pretendente di Gemma Gagani. Attraverso un post pubblicato su un gruppo dedicato a Uomini e donne, l’ex corteggiatore non ha risparmiato critiche ad opinionisti e conduttrice.

Nello specifico, il quarantaduenne non ha gradito la posizione presa da Gianni Sperti nei confronti di Sirius. La presenza di Nicola Vivarelli, il ventiseienne di Viareggio sta creando un vero scandalo e anche Fabrizio ha voluto dire la sua. Questa volta, però il giovane ha ricordato a tutti come è stato trattato all’epoca dei fatti rivelando anche alcuni nuovi dettagli sul format.

Fabrizio Cilli contro Uomini e donne per la seconda volta

“Avevo 42 anni ma evidentemente le regole non valgono per tutti. Per le offese che ho ricevuto sono andato in terapia“, ha dichiarato Fabrizio Cilli. L’ex corteggiatore della Galgani ha accusato la redazione e Maria De Filippi di avere delle preferenze e di no naver ricevuto lo stesso trattamento degli altri. Il personal trainer de La Spezia su un gruppo dedicato a UeD si è riferito in particolar modo a Nicola Vivarelli e al modo in cui gli stessi autori lo stanno trattando.

A quanto pare, però, le rivelazioni di Fabrizio Cilli non sono terminate. L’uomo ha riferito anche di aver ricevuto una chiamata per Giovanna Abate. Ovviamente color che hanno letto le sue dichiarazioni si sono scatenati, mettendo in serio dubbio la credibilità del format.

Il finto corteggiamento a Gemma Galgani

La partecipazione di Fabrizio Cilli a Uomini e donne lo scorso anno gli ha portato molti problemi. l’ex cavaliere, alto, robusto e di bella presenza ha sorpreso tutti tutti quando si è presentato in studio per corteggiare Gemma Galgani. Nonostante i vari attacchi e le cattive insinuazioni, il personal trainer dichiarò di essere realmente interessato alla torinese e che sarebbe stato pronto a portarla via.

Poco dopo spuntarono delle foto sul suo profilo dove una ragazza affermava di essere la sua fidanzata. “Ha deciso di partecipare al people show di Canale 5 per aiutarmi economicamente”. Il colpo di scena, però, arrivò grazie ad una registrazione audio realizzata in treno da parte di alcuni ragazzini. Ascoltando le sue parole, Fabrizio ammetteva di non essere interessato a Gemma e di essere a Ued solo per visibilità.