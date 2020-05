“È una questione di rispetto…”: Amadeus criticato aspramente, il giudizio su Soliti Ignoti

Lamentela ai danni di Amadeus e i Soliti Ignoti

Da oltre due mesi, ovvero da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, i vertici di Viale Mazzini insieme ad Amadeus hanno deciso di spendere le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Lo storico game show dell’acces prime time va ancora in onda allo stesso orario, ma sono delle repliche. Decisione che sta facendo storcere il naso ai telespettatori della prima rete.

Una di esse, addirittura, ha scritto una sua lamentela a Nuovo, il periodico diretto da Riccardo Signoretti. Indirizzando una email alla rubrica curata da Maurizio Costanzo, la donna ha espresso il suo disappunto. In pratica si è stufata di vedere tutte le sere delle puntate già andate in onda in passato. Poi ha chiesto ad Amadeus di inventarsi qualcosa visto che il pubblico paga il canone. Per la lettrice della rivista è una questione di rispetto.

La replica di Maurizio Costanzo

Ovviamente Maurizio Costanzo ha letto la email della telespettatrice dei Soliti Ignoti che è stanca di vedere le repliche del game show. Il marito di Maria De Filippi non ha nascosto il suo disappunto sulla Rai che non propone qualcosa di diverso e nuovo in quella fascia oraria.

A quel punto il giornalista romano ha asserito che siamo in una situazione molto drammatica e c’è un calo di investimenti importanti. Quindi il programma di Amadeus anche in replica, è una forte garanzia per la rete. Ricordiamo, infatti, che ogni sera il quiz tv viene visto da cica sei milioni di telespettatori battendo spesso il tg satirico Striscia la Notizia.

La confessione di Maurizio Costanzo

Sempre sulla sua rubrica nel magazine Nuovo, Maurizio Costanzo ha spiegato alla lettrice le ragioni che hanno spinto i vertici di Viale Mazzini a continuare a trasmettere le repliche dei Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus.

Subito dopo il giornalista ha rassicurato la donna rivelando che molto presto ci saranno delle nuove produzioni. Il marito di Maria De Filippi sa qualcosa in merito? Non resta che attendere i prossimi giorni.