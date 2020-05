Ciao Darwin è stato prolungato per tutta l’estate 2020

Ciao Darwin prolungato

Ciao Darwin andrà in onda per tutta l’estate. Stando ai listini pubblicati oggi da Publitalia, Ciao Darwin non si fermerà questo mese, nonostante siamo agli sgoccioli delle repliche dell’ottava edizione, ma andrà in onda anche in estate. Il programma di Paolo Bonolis sta facendo grandissimi ascolti, realizzando un numero di telespettatori addirittura superiore rispetto alla prima tv. Stessa cosa si può dire per Avanti un Altro, anch’esso in replica nonostante manchino ancora 50 puntate inedite di cui la data di messa in onda è ancora ignota.

Un periodo d’oro per Paolo Bonolis, dunque, nonostante il coronavirus che ha costretto anche i vip a rimanere a casa. Un esempio sono Milly Carlucci e Carlo Conti, i quali hanno dovuto sospendere la messa in onda di due loro cavalli di battaglia: Ballando con le stelle e La Corrida.

Il programma in onda anche per tutta l’estate

Ciao Darwin è stato prolungato. La trasmissione andrà in onda per tutta l’estate, come già successe l’anno scorso e tre anni fa. Anche in replica, il programma raggiunge grandissimi ascolti. Un esempio solo le repliche di questa ottava edizione sottotitolata “Terre Desolate”, che ha addirittura sfondato in prima serata il muro dei 5 milioni di telespettatori, numeri che in prima tv non ha mai raggiunto pur riuscendo a fare bene e battere sempre La Corrida di Carlo Conti.

Dopo la fine di Ciao Darwin 8, probabilmente andrà in onda la settima edizione “La Resurrezione”. Un’edizione che, oltre ad avere un grandissimo successo, lanciò il programma come fenomeno social. Famosissimi, infatti, furono i meme rivolti a quell’edizione, come quelli riguardante il “Mistico” Fabio Filisetti, uno dei concorrenti, oppure l’affermazione di Bonolis “Non cincischi” pronunciata durante la fase del Genodrome.

Bonolis batte Benigni

Particolare rilevanza mediatica ha avuto il grande ascolto realizzato dalla replica di Ciao Darwin 8, nella puntata TV vs Web andata in onda sabato 9 maggio. Un ascolto vicino ai 5 milioni ed uno share superiore al 22%, permettendo al programma di Canale 5 di superare in ascolti la replica di Dieci Comandamenti di Roberto Benigni su Rai 1.

La trasmissione del comico toscano ha realizzato 3.466.000 spettatori pari al 14.2% di share. Quella di Paolo Bonolis e Luca Laurenti 4.992.000 spettatori e 22.2% di share. Una sfida tra fenomeni, ma che non è stata ben accetta da Lucio Presta agente di entrambi i personaggi citati, il quale non ha sopportato il fatto che i due programmi siano andati in onda in contemporanea.