‘Non fai nulla dalla mattina alla sera…’: Guendalina Tavassi brutalmente offesa, ma la sua risposta è epica!

Guendalina Tavassi non perde mai occasione per far parlare di se. Con scatti super piccanti, immagini bollenti e pose da censura l’ex gieffina è riuscita durante queste settimane di quarantena a far dimenticare i problemi a tutti.

Poche settimane fa la giovane influencer è stata pesantemente attaccata sui social da parte dei suoi follower. In molti l’hanno criticata per i suoi modi di fare e per i suoi eccessi di libertà. Qualcuno ha davvero esagerato mettendo in discussione il suo ruolo di madre e moglie, criticandola pesantemente davanti a tutti. Con molto stupore, però, la bella Guendalina ha risposto all’haters zittendolo in un secondo.

L’influecer presa di mira da una fan

Non è di certo la prima volta che Guendalina Tavassi viene criticata sui social. Questa volta, però, un utente ha davvero esagerato, beffeggiandola davanti a tutti. Spesso, la vediamo in veste di influencer e alle prese con prodotti di bellezza e qualcuno non ha digerito questo suo modo di fare, sopratutto in un momento in cui c’è poco da prepararsi e tanto da pensare.

Una follower, infatti, non è riuscita proprio a digerire il tempo che Guendalina impegna tra un selfie e una posa sensuale, tanto da scriverle: io in questa quarantena tra compiti ai bambini, lavori di casa e spesa arrivo la sera morta… beata te. Guendalina, a detta della seguace, sarebbe ‘colpevole’ di non dedicare tempo sufficiente a famiglia, casa e figli. Una presa di posizione che non è passata innoservata, catturando l’attenzione dei tanti fan della giovane.

Ma Guendalina non ci sta ed è intervenuta in prima persona, mettendo così fine al battibecco soci.” Ma veramente faccio tutto, lavo, cucino, stiro sto dietro ai figli e alla casa. E’ vero mi aiutano, ma voi di sicuro avrete le mamme o le zie che fanno lo stesso”: confermando di avere una colf, che giustamente la aiuta nelle pulizie di casa.

Guendalina Tavassi sponsorizza un leggins ma…

Guendalina Tavassi è sempre molto attiva sui social. L’ex gieffina, oltre a raccontare i momenti della sua vita in casa con il compagno Umberto D’Aponte e i figli, sponsorizza anche diversi prodotti dietetici. Nei video spesso coinvolge anche gli altri componenti della famiglia, ma nelle scorse ore quello che è accaduto a suo marito è davvero imbarazzante.

Mentre Guendalina Tavassi sponsorizzava un paio di leggins neri con il particolare del cuore bianco stampato sul lato B, ha deciso di mostrare nella diretta anche Umberto. Nulla di strano se la giovane allargando l’inquadratura avesse ripreso l’imprenditore mentre era sul divano e si toccava le parti intime. I più attenti hanno notato anche una certa sporgenza che si evidenzia dai pantaloncini. (Continua dopo il post)