“Ho pensato di prendere i voti e farmi suora…”: Francesca Fialdini vuota il sacco

Francesca Fialdini si confessa a Vieni da me di Caterina Balivo

Francesca Fialdini e Caterina Balivo negli anni sono diventati due pilastri di Rai Uno. La prima dopo La vita in diretta è alla guida di Da noi…A ruota libera, mentre la seconda conduce Vieni da me.

E proprio nel contenitore pomeridiano che la professionista toscana è intervenuta via Skype per parlare un po’ di sé. L’ex collega di Tiberio Timperi ha parlato anche del suo rapporto con la fede e di quando ha pensato di prendere i voti. In poche parole la Fialdini aveva intenzione di farsi suora.

La conduttrice si è avvicinata molto a prendere i voti

Intervenuta a Vieni da me, Francesca Fialdini ha tirato le somme su quello che ha fatto negli ultimi anni. Infatti parlando con Caterina Balivo si è soffermata sia sulla vita professionale che quella privata. La conduttrice Rai da qualche anno è felice al fianco del suo fidanzato cui non vuole assolutamente svelare la sua identità che non vive nella sua stessa Regione.

Inoltre la professionista toscana ha mostrato il desiderio di diventare madre, anche adottando un bambino. Addirittura ha fatto sapere al pubblico di Rai Uno che ha pensato ai voti per un certo periodo, anche se in realtà non è mai giunta vicino a prenderli. “C’è stato un momento in cui mi sono avvicinata alla fede. In quel caso mi sono domandata quale fosse la strada che fa me me”, ha asserito la Fialdini.

Francesca Fialdini e il suo nuovo programma Fame D’Amore

Oltre al programma domenica Da noi…A ruota libera, a Francesca Fialdini i vertici di Viale Mazzini le hanno affidato un altro format tutto nuovo. Stiamo parlando di Fame D’Amore, che va in onda il lunedì in seconda serata su Rai Tre, verso le ore 23.15.

Nella puntata dell’11 maggio la professionista toscana ha affrontato il tema molto delicato legato ai disturbi alimentari. Riuscirà ad ottenere lo stesso successo della trasmissione festiva che va in onda dopo Domenica In di Mara Venier?