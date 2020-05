Problemi tecnici a Vieni da me

Dallo scorso lunedì il pomeriggio di Rai Uno è tornato alla normalità, ovvero dopo il Tg1 delle 13:30 Caterina Balivo si è ripresa la fascia oraria con Vieni da me.

Ovviamente il programma ha subito alcuni cambiamenti importanti per contrastare la diffusione del Coronavirus. Ad esempio in studio non è presente il pubblico, si devono adottare le distanze di sicurezza e gli ospiti sono in collegamento via Skype.

E a proposito di connessioni, gran parte delle trasmissioni Rai e Mediaset in questo ultimo periodo hanno avuto diversi problemi. Infatti spesso cade la linea oppure l’audio e il video non sono proprio perfetti. Ad esempio una cosa del genere è accaduta nella prima puntata settimana quando era ospite Cesare Bocci, noto attore de Il Commissario Montalbano. Ad un tratto lo schermo è diventato nero e la Balivo ha gridato: “No! E’ caduto il collegamento”.

Caterina Balivo e il suo vestito colorato

A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, Caterina Balivo deve pettinarsi e truccarsi da sola. Spesso lo fa in studio e il risultato lo posta tra le Stories di Instagram. Sul social network ha condiviso anche l’outfit indossato nella puntata di lunedì di Vieni da me. In pratica la professionista napoletana indossava un vestito rosa acceso e con delle scarpette gialle.

Il post pubblicato sul suo canale ha riscosso un grandissimo successo, infatti i follower si sono mostrati entusiasti della mise della loro beniamina. Lo scatto in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace e centinaia di complimenti.

Caterina Balivo attaccata da Giuseppe Povia

Un inizio molto particolare per Caterina Balivo nel suo contenitore pomeridiano Vieni da me. Infatti la professionista partenopea ha avuto dei problemi tecnici in studio che hanno compromesso le interviste ai suoi ospiti.

E a proposito di personaggi del mondo dello spettacolo, il cantante Giuseppe Povia non ha preso bene il rimprovero ricevuto in diretta dall’ex padrona di casa di Detto Fatto. L’artista si era lasciato andare ad una battuta poco felice sui gay e la Balivo lo ha bacchettato a dovere.