Il Segreto: il 19 maggio andrà in onda l’ultima puntata, ecco dove

Il Segreto è, senza alcun dubbio, tra le soap opere straniere più seguite in Italia. Era giugno 2013 quando andava in onda la prima puntata su canale 5. Una soap fortunata che, anno dopo anno, ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori che puntualmente, ogni pomeriggio, ne seguono le vicende.

Come, però, già annunciato da un paio di giorni, a breve andrà in onda l’ultima puntata de Il Segreto che scioglierà ogni dubbio e chiarirà le vicende di ogni personaggio. La data per la messa in onda della puntata conclusiva è già stata fissata e riguarderà i telespettatori spagnoli. L’appuntamento tra poco più di una settimana. Di quale giorno si sta parlando? Vediamolo insieme.

Il Segreto, chiusura definitiva in Spagna

Il Segreto è ormai vicinissimo all’ultima puntata. Questo, almeno, per quanto concerne la programmazione spagnola. I telespettatori vedranno, infatti, come si concluderanno le vicende dei propri beniamini che stanno seguendo dal 2011. Se, infatti, in Italia il debutto è datato 2013, in Spagna Il Segreto va in onda da febbraio 2011. La data scelta per la messa in onda della conclusione della soap è quella del 19 maggio 2020. Dopo più di 2300 episodi, quindi, Ponte Viejo chiude i battenti.

L’appuntamento in questione è molto atteso dai telespettatori spagnoli a cui è stato promesso che proprio l’ultima puntata darà un senso alle vicende di tutti i protagonisti. Verranno, quindi, sciolti tutti i punti interrogativi di questi ultimi anni. E si tratta di molte vicende dato anche l’arco temporale, di quasi 40 anni, che viene coperto tra la prima e l’ultima puntata.

Numeri da record

Il Segreto è una soap opera con una distribuzione mondiale molto ampia. Sono moltissimi i Paesi che hanno deciso di trasmetterla ed in ognuno di essi i risultati sono stati sempre positivi. In Italia, in maniera particolare, le vicende di Ponte Viejo hanno appassionato milioni di telespettatori. A dimostrarlo lo share della soap che, in onda nel pomeriggio di canale 5, raggiunge picchi del 30% di share.

Nonostante questi numeri, comunque, ormai è certo che Il Segreto chiude. L’ultima puntata dovrebbe svelare quello che è il segreto de Il Segreto. Un argomento che interessa moltissimo gli appassionati che, di stagione in stagione, si sono trovati dinnanzi a dilemmi mai risolti sino in fondo. Tra questi, in primis, tutti sono interessati a sapere che fine ha fatto l’amatissima Pepa (Megan Montaner) che ha conquistato il cuore dei telespettatori durante la primissima stagione. Si vedrà!