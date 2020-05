Marcello Sacchetta non sarà ad Amici Speciali, “È finita…”

Chi segue Amici di Maria De Filippi conosce benissimo Marcello Sacchetta. Il ballerino fa parte del cast da molti anni e tutti ci saremmo aspettati che continuasse a farne parte anche con Amici Speciali. La nuova trasmissione della De Filippi è pronta al debutto. Il via è già stato fissato, infatti, per venerdì 15 maggio su canale 5 in prima serata. Saranno, in base a quanto trapelato, quattro le puntate che andranno in onda.

Dopo l’assenza di Enrico Nigiotti (che non parteciperà chiarendone ufficialmente le motivazioni), anche Marchello Sacchetta ha comunicato di non essere tra il cast che parteciperà all’atteso programma della De Filippi. Inevitabili le reazioni dei fans che, numerosissimi, si stanno chiedendo il motivo di questa decisione. Il ballerino ha deciso di chiarire la propria posizione. Cos’ha raccontato?

Marcello Sacchetta, secondo grande assente

Se da un lato, come ovvio che sia, fervono i preparativi per la messa in onda di Amici Speciali, dall’altro i fans si chiedono il perché delle assenze importanti. Se su quella di Enrico Nigiotti si è fatto chiarezza, cos’ha detto Marcello Sacchetta sulla sua esclusione? Per farlo, il ragazzo ha scelto di utilizzare i social strumento con cui può davvero arrivare a chi lo segue.

“Se tornerò ad Amici Speciali? Amici mi fa sentire a casa” ha detto il ballerino tenendo a precisare, sin da subito, che non vi è stata alcuna incomprensione con la conduttrice (come in molti avevano ipotizzato). A colpire il cuore di tutti, però, è stata una confessione molto dura di Marcello Sacchetta che ha scritto “La carriera da ballerino credo sia finita…ho altri progetti”. Alla base della sua assenza da Amici Speciali, dunque, ci sarebbe una sua decisione personale. Nessuno lo avrebbe escluso dal cast.

Amici Speciali, chi ci sarà

Se Marcello Sacchetta ha confermato la sua assenza, chi sono, invece, i protagonisti del talent? Ad aver confermato la propria presenza nel cast sono 12 artisti: Gaia Gozzi, Alberto Urso, Michele Bravi, The Kolors, Giordana Angi, irama, Alessio ed Umberto Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito e Javier Rojas. Tutti talenti che hanno portato alta la bandiera di Amici in questi anni.

In giuria vi saranno Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Gerry Scotti. Giuliano Peparini sarà il direttore artistico. Di Vanessa Incontrada non si sa molto. L’attrice spagnola aveva confermato la sua presenza ma il suo nome non risulta nel cast ufficiale. Come mai? Lo sapremo venerdì 15 maggio.