Alberto Mezzetti sgancia una bomba su Barbara D’Urso: “Ovviamente c’è stato un flirt…”

Alberto Mezzetti confessa di aver avuto un flirt con Barbara D’Urso

Il portale GossipeTv ha raggiunto Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018 per fargli un’intervista. Il Tarzan di Viterbo, è questo il soprannome che gli hanno dato, è tornato a menzionare Barbara D’Urso, conduttrice del reality show cui l’ha visto trionfatore. I due sono stati in ottimi rapporti per diversi mesi, poi un improvviso ed inspiegabile allontanamento.

A distanza di tempo l’ex gieffino non si spiega per quale ragione Carmelita lo abbia totalmente cancellato dalla sua vita. Mesi fa il ragazzo aveva fatto intendere che tra lui e Lady Cologno ci sia stato qualcosa in più di una semplice amicizia. Intervistato dal sito che si occupa di televisione e gossip, Mezzetti ha confermato: “C’è stato molto di più di un’amicizia. Ovviamente c’è stato un flirt. Lei non mi ha mai smentito“.

L’allontanamento senza spiegazioni

Intervistato da GossipeTv, Alberto Mezzetti ha detto di non sentire più Barbara D’Urso da diverso tempo. Infatti quest’ultima lo ha bloccato su tutti i suoi canali social. “No, è da tempo che dico che lei mi blocca ovunque. Nel senso che evita ogni mio appello o di avere contatti con me”, ha rivelato il Tarzan di Viterbo.

Quest’ultimo per l’ennesima volta ha fatto un appello alla conduttrice napoletana chiedendole per quale ragione lo allontanato. Il giovane ha rivelato che non gli ha dato mai una spiegazione e da allora non lo ha chiamato più nelle sue trasmissioni, a differenza di altri ex partecipanti al Grande Fratello.

Barbara D’Urso spia Alberto Mezzetti

Poi c’è un velo di mistero: a quanto pare Barbara D’Urso spia di nascosto i profili social di Alberto Mezzetti. Nonostante questo Lady Cologno evita di avere dei contatti diretti con lui. In pratica Carmelita nelle ultime ore ha condiviso una Stories su Instagram relativa al fuori onda con Marco Carta.

Lui si è sono accorto che, inavvertitamente, sono comparsi anche degli screen in quella Stories che mostrano Alberto, che poi lei ha rimosso immediatamente. Una prova tangibile, Barbarella lo spia magari con un altro profilo. “Non mi torna che da un lato guarda il mio profilo, dall’altro non mi calcola”, ha concluso Mezzetti.